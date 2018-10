Træning: derfor bør du motionere udenfor

SPONSORERET INDHOLD Om sommeren giver det sig selv, at det er en god idé at træne udendørs fremfor inde i et lummert træningscenter. Den blå himmel, fuglefløjt, glade mennesker og smukke omgivelser spiller alle ind på valget i at træne udenfor i sommerhalvåret. Men det er faktisk også en god idé at træne ude, når vejret er knapt så godt.

Forskere har fundet ud af, at vi får bedre resultater og mere energi af at træne udendørs. Faktisk kan træning i det fri virke afstressende, og det kan ligefrem modvirke depressioner. Det kan også mindske vrede, så hvis du har haft en rigtig dårlig dag på arbejdet, er det bare om at komme ud og motionere, så du kan få noget af den indebrændte vrede ud og blive frisk og glad. Shop nyt træningsudstyr på Black Friday, så du er klar til at motionere uden for, når vejret bliver koldere.

Løb, gåture, styrketræning, gymnastik, svømning

Der er mange bud på motionsformer, der kan blive foretaget udenfor. Løbe- og gåture giver lidt sig selv, men hvis du har hang til at hoppe på løbebåndet frem for at komme ud i den friske luft, skal du altså genoverveje det fremadrettet. Styrketræning er lidt anderledes, da der ikke bare lige er vægte ude i skoven eller parken. Til gengæld er der træer, sten og en masse forhindringer, der kan gøre styrketræningen sjov, og man kan faktisk få rigtig meget ud af at træne med sin egen kropsvægt fremfor med vægte.

Er du gymnast, og trænger du til at øve håndstanden eller flikflakken, kan dette sagtens gøres i parken fremfor i gymnastiksalen. Og svømmere kan træne teknik og få konditionstræning i søer og ved strande. Er man rigtig hardcore, kan man anskaffe sig en våddragt, der er beregnet til svømning og blive ved med at træne udendørs i efteråret og vinterhalvåret. Det kræver dog, at du ved, hvad du laver, og det er en god idé at have en med til at supervisere.