Topscoreren viste målnæsen til slut

Offenburg scorede igen igen og har nettet syv gange i efteråret. Foto: Brian Poulsen/arkiv

Avartas topscorer, Christian Offenberg, udlignede til 1-1 til slut i kampen og 'De grønne' kunne derfor tage hjem til Rødovre med et enkelt point. Avarta har ikke tabt tre kampe i træk.

Af Mike Hjulmand

Avarta kom til eftermiddagens kamp i Hillerød med fire point i bagagen fra de sidste to kampe og endda med to cleansheets.

I Hillerød så det længe ud til, at Avarta skulle indkassere et nederlag, men topscorer og tidligere landsholdsanfører, Christian Offenberg, fik udlignet sent i kampen.

Peter Benjaminsens tropper kan derfor tage hjem til Rødovre med et point mere til kontoen og er nu ubesejret i de sidste tre kampe, hvilket er længe siden. Det er positive tendenser, at Avarta har fået samlet fem point sammen og kun lukket et mål ind i de sidste tre kampe har.

Avartas næste kamp er søndag den 14. oktober, når Slagelse kommer på besøg i Espelunden. Kampstart er klokken 13. Næste runde er samtidig første kamp i anden omgang, for med kampen i Hillerød har Avarta mødt samtlige hold i rækken. I Slagelse tabte Avarta med 2-0.