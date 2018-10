Til minde om Lise Vinther

Rødovre Centrums bogholder, Lise Vinther, er død. Foto: Privat

nekrolog: Rødovre Centrums bogholder, Lise Vinther, er død.

Af Jesper Andreasen, administrerende direktør i Rødovre Centrum

Vores bogholder i A/S Rødovre Centrum gennem mere end 20 år, Lise Vinther, mistede for godt 14 dage siden livet i en drukneulykke på ferie i Spanien. Lise elskede sit job i Rødovre Centrum, og hun var en meget dygtig og skattet kollega, samtidig med at Lise var yderst respekteret blandt lejerne i centret og leverandørerne til centret, som hun var i kontakt med gennem sit arbejde med huslejeopkrævninger og betalinger af fakturaer.

Fordi Lise hele tiden ønskede at fylde hendes arbejdsdage 100 procent ud, så stod hun i perioder også til rådighed med bogholderiarbejde for både Avarta og Rødovre Mighty Bulls, som Rødovre Centrum gennem mange år har sponsoreret. Lise har også i mange år passet bogholderiet for lejernes fælles organisation, Centerforeningen. Vore tanker går til Lises efterladte familie med ægtefælle, to børn, to svigerbørn og to børnebørn.