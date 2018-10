Stuntman i stue med Heerup

Foredraget begynder klokken 19 og billetter kan købes på heerup.dk. Foto: Arkiv

foredrag Heerup Museums Venner inviterer torsdag den 8. november til caféarrangement på museet, hvor komponist, sanger og stuntman Martin Spang Olsen vil underholde med musik og fortællinger om sit liv.

Af Christian Valsted

Martin Spang Olsen vil blandt andet fortælle om sit nære samarbejde med sin egen kendte og folkekære far, tegner og forfatter Ib Spang Olsen og om, hvordan det var at vokse op i et kunstnerhjem med en far, der på mange måder var åndeligt beslægtet med Henry Heerup.

Martin Spang Olsen er, som sin bror Lasse, ligeledes en kendt stuntman og han har medvirket i et utal af film som skuespiller og stuntman. Foredraget begynder klokken 19 og billetter kan købes på heerup.dk.

Heerup Museums Venneforening har eksisteret siden museet åbnede i 2000. Foreningens formål er at støtte op om museets aktiviteter for derigennem at udbrede kendskabet til Henry Heerup.