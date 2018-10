Stjernedrengene rocker igen

Så er der atter lagt op til dans på Rødovregaard. Lørdag den 17/11 slår foreningen, Rødovre Star Club, der er stiftet af en gruppe ildsjæle, som lever med ånden og pigtrådsmusikken fra ‘de glade 60’ere’, igen dørene op til et brag af en fest. Foreningens eget husband, The Rockin’ Shads, lægger ud med de toneangivende klassikere, der får gulvet til at skælve.