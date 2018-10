Steffen Klarskov “Der er vigtige point på spil nu”

Formstærke Steffen Klarskov har med syv mål og tre assist scoret ti point. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Lokal Nyt har talt med formstærke Steffen Klarskov om de to kampe mod Odense i sidste uge, samt den kommende kamp fredag mod Aalborg Pirates.

Af Flemming Haag

Hvad sker i de fem mellemliggende dage, efter I taber 1-2 i Odense søndag og vinder 13-4 fredag?

Der sker ikke rigtig noget, enhver der så kampen i fredags kunne se, at det var et Odense hold der bare ikke var der på dagen. Man kan sige, at vi var i godt spillehumør, men vi var ikke mere i spillehumør end vi var fem dage forinden. Der var bare lige nogle ting der gik den rigtige vej i fredags, som det ikke gjorde da vi spillede i Odense, men hvordan det lige kunne ende som kampen kunne i fredags, det er nok et særtilfælde.

Det er et uhørt resultat mod Odense i fredags.

Det er uhørt, og det er også den reaktion man har fået efter fredagens kamp, hvor folk siger, hvordan kan i tabe til dem for fem dage siden, når I kan køre dem sådan over. Men det Odense hold vi mødte om søndagen og det hold vi mødte i fredags, det var to forskellige hold, og der var en verden til forskel på hvordan de spillede. Jeg syntes egentlig, at vi spillede en OK kamp ugen inden, men vi fik ikke udnyttet vores chancer, så det gik mere vores vej i fredags med 13 mål.

Hvilke forventninger har du til kampen i Aalborg på fredag?

Jeg forventer nok ikke, at vi scorer 13 mål igen. Jeg forventer selvfølgelig, at vi kommer derop og møder et stærkt Aalborghold. Vi skal gå ind til den kamp som vi gjorde senest, da vi fik et godt uafgjort resultat mod dem på hjemmebane, hvor kampen langt hen ad vejen, godt kunne tippe over til vores fordel, hvis vi havde været lidt skarpere. Men samtidig kunne vi også godt mærke, at Aalborg ikke er et hold man skal give for mange chancer. Hvis man skal være lidt fair overfor Aalborg, så kunne det også være tippet over til deres fordel i tredje periode, for det er et godt ishockeyhold, og vi skal være 100% klar, når vi møder op der på fredag.

Der er talt om scoringskrise, er det overstået problem?

Det vil jeg da håbe, det er noget vi har snakket om. Et scoringssnit på to er lige lavt nok, især hvis vi lukker mere end to ind. Vi skal helst have byttet om på de to tal, det vil være den bedste mulighed for at vinde kampene.

Tabellen er tæt lige nu, og der er ikke mange point der skiller top og bund.

Det er et vigtigt tidspunkt på sæsonen lige nu, især når tabellen ser ud som den gør. Man kan sige, det er en bekræftelse i at alle slår alle igen i år, og man skal ikke have mange kampe hvor man ikke lige er der, eller have store formudsving i løbet af sæsonen, før man enten ser rigtig godt ud eller skidt ud. Vi har bragt os selv i en rimelig god position indtil videre, men når vi tager de lidt negative briller på, så kunne vi godt have haft flere point og gøre godt med. Der er vigtige point på spil nu, og nu ligger der også et final four og lurer, og alle de hold der ligger i det kapløb, de vil selvfølgelig presse på for at nå med i top fire i de næste runder, så vi skal være skarpe i den næste måneds tid, for at holde os til i den sjove ende af tabellen, siger Steffen Klarskov.