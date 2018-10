Spis sammen mod ensomhed

Det var hyggeligt, sidst der var fællesspisning mod ensomhed i Rødovre.

Rødovre spiser sammen Mandag den 5. november får du både god mad og godt selskab, når Folkebevægelsen mod ensomhed inviterer til fællesspisning.

Af André Bentsen

Næsten 100 borgere mødte op, da Folkebevægelsen mod ensomhed i foråret inviterede til ‘Rødovre sposer sammen’.

Dengang blev projektet en realitet takket være penge fra Nordeafonden, men pengene rækker ikke helt til en efterårsmiddag. Eller rettere, det gjorde de ikke før nu, hvor Røde Kors og Menighedsplejen har besluttet sig for at succesen skal gentages.

“Det er helt sikkert et arrangement, som man får noget ud af. Sidst var der mange ensomme som kun ind i et netværk i løbet af middagen,” fortæller Tove Bahne, der ikke er bleg for at opremse konkrete eksempler.

“Vi fik fire nye besøgsvenner i Røde Kors og flere tilmeldte sig telefonkæden, hvor man snakker med en anden i telefonen, hver morgen året rundt. Ensomhed er en forfærdelig ting og et stort problem i Rødovre. Derfor håber vi, at mange vil deltage i arrangementet og se, at de ikke er alene,” understreger Tove Bahne.

Hun synes, at lige netop middagsbordet er den perfekte anledning til at bryde ensomheden fordi man ikke kan lade være med at snakke med hiannden, selvom man jo rent formelt helst ikke må snakke med alt for meget god mad i munden.

Meld dig til på forhånd

Efterårsarrangementet finder sted på Rødovre Sognegård mandag den 5. november klokken 12.

Her vil der både være mulighed for at få god mad og godt selskab og hvem ved, måske lidt god underholdning også. Helt gratis.