Spejdere sikrede Røde Kors godt resultat

“Det er vi meget taknemmelige for og håber, at vi kan gentage successen til næste år,” tilføjer han.

“Modsat den generelle tendens på landsplan, formåede vi at fastholde antallet af indsamlere ved hjælp af opbakningen fra folk der skyndte sig, at tilmelde sig få dage inden indsamling og ikke mindst Rødovre Spejderne der trådte til,” siger indsamlingsleder fra Røde Kors i Rødovre, Alejandro Diaz Rivera.

Mange støttede op

Foruden spejderne og indsamlerne, har flere lokale virksomheder og foreninger været en stor støtte for indsamlingen lokalt. Rødovregaard og Danske Bank i Rødovre Centrum lagde hus til indsamlingen, ligesom Rema1000 stillede både vand og æbler til rådighed som indsamlerne kunne nyde på turen, mens Rødovre Mighty Bulls doneret fribilletter til indsamlerne som tak for deres indsats.

“Vi vil selvfølgelig også takke Lokal Nyt for at hjælpe med, at viderebringe disse nyheder til alle her i Rødovre. Det er vi meget glade for,” siger Alejandro glad.