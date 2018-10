Snydt af kynisk boligsvindler

En mand fra Rødovre sigtet for svindel med udlejning af en lejlighed i 'Langhuset' Foto: Arkiv

politi En Rødovreborger i midten af 30’erne har snydt så det driver. I alt er han sigtet for at franarre depositum for over 300.000 kroner fra en række personer for den samme lejlighed

Af Christian Valsted

”Det er en meget alvorlig sag og jeg synes, det er groft at almindelige mennesker er blevet snøret på denne på,” siger politikommissær Lars Krogsgaard, som leder afdelingen for økonomisk kriminalitet under Københavns Vestegns Politi til Lokal Nyt efter at politiet i dag har sigtet en lokal borger for svindel med udlejning af en lejlighed på 7. sal i ’Langhuset’ på Tårnvej.

Manden, der er i midten af 30’erne, er sigtet for at have modtaget depositum fra en række personer for den samme lejlighed i. Personerne var stillet i udsigt, at de kunne overtage lejligheden og var ikke klar over, at også andre var blevet stillet samme lejlighed i udsigt.

”Vi mistænker manden for i alt otte forhold af svindel til samlet over 300.000 kroner Nu pågår efterforskningen og jeg kan ikke afvise, at der kommer flere forhold til, siger politikommissær Lars Krogsgaard.