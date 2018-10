Slotsbørn skal i teatret

Ferdinand – Episode #32

I denne uges podcast: Er der plads til endnu en dagligvarebutik på Islev Torv? Vi løfter sløret for næste års 90'er fest og så har Rødovre Mighty Bulls og Avarta været i aktion. Kræftens Bekæmpelse og formanden for social- og sundhedsudvalget vil forbyde rygning på stadions og ved idrætshaller og så er der fundet gift i drikkevandet i Rødovre. Dette og mere til samt et blik hen imod weekenden.