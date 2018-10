Skolen har brug for voksenvenner

SKOLEVENNER SØGES: Kirsten Brunstedt er skoleven på Hendriksholm Skole. En ordning, hvor generationerne møder hinanden og pensionister gør en forskel for den lokale folkeskole. Snart også på byens andre skoler. Foto: Brian Poulsen

Sammen om Folkeskolen På Hendriksholm Skole har man lige nu succes med at lade pensionister hjælpe eleverne frivilligt. 'Skolevenner' kaldes projektet, der er igang med at sprede sig til de andre skoler.

Af André Bentsen

Der er mere end 60 år imellem Kirsten og Maja. Alligevel griner de på samme tid, når fotografen forsøger at fange dem til et billede, og ser alvorlige ud, når han beder dem om det.

Kirsten er skoleven, og ved, hvad det vil sige at gøre en lille forskel for eleverne på Hendriksholm Skole.

“Det kan være, jeg hjælper lidt med lektierne, viser, hvordan man syer eller også så går vi nogle gange bare en tur eller bager en kage,” fortæller Kirsten Brunstedt.

“Det er en god idé med de her ældre, der kommer og kan hjælpe og det er hyggeligt,” siger Maja fra 3. klasse om skolevennerne.

Flere generationer

Ifølge Jimmy Skov Glasdam Adetunji, afdelingsleder på Hendriksholm skole kommer skolevennerne med noget helt unikt, som rækker ud over, hvad de uddannede lærere selvfølgelig har med på arbejde.

“Skolevenner bidrager med et generationsmøde. De møder børn på en anden måde i løbet af hverdagen, hvor de kan være sammen med en voksen fra en anden generation, der har en ro, som smitter positivt af,” siger han og fortsætter: “Mange af de børn, der er udfordret har stor gavn af at være ude af klassen lidt. Det kan være alt fra faglig læsning alene med en skoleven til en gåtur.”

Vil du være skoleven

Hendriksholm Skole vil gerne i kontakt med flere skolevenner, men man behøver altså ikke at være tidligere lærer.

“Nej for søren da, nej. Vi skal ikke ansætte flere lærere. Det der sker, er at der kommer mennesker med en anden baggrund. Jeg har haft en skoleven, der er civilingengiør. Der kan fortælle om industrialiseringen og samfundets udvikling. Det er ment som et supplement til eleverne og til skolerne,” siger Jimmy med henvisning til, at projektet nu også er igang på Tinderhøj Skole og kan bredes endnu mere ud.

Men hvorfor skal man blive skoleven?

“Hvis man godt kan lide at tage sig af børn er skolevennerne oplagt. Det er skægt at være sammen med unge mennesker, der er videnbegærlige og frække og sjove,” siger Kirsten Brunstedt. Hun kan kontaktes på telefonnummer 40501086, hvis du vil vide mere om skolevenner.

Man bestemmer nemlig selv om man er med én time om ugen eller flere dage.

“Ældre Sagen står for den indledende kontakt og så bliver man sat i kontakt med en lærer på skolen bagefter, som man kan samarbejde med,” siger Jimmy Skov Glasdam Adetunji.