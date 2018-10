Sig det med blomster

Camilla Bjørklund Jørgensen binder en smuk buket, som en tidligere eller nuværende kræftpatient kan vinde og forære til en person, der har været en stor støtte under sygdomsforløbet. Foto: Brian Poulsen

kræft I en svær tid får mange kræftpatienter heldigvis stor støtte af familie, venner og kollegaer under deres sygdomsforløb. Som nuværende eller tidligere kræftpatient kan du nu vinde en buket blomster og forære den til en person, der har været en uvurderlig støtte.

Af Christian Valsted

Ved udgangen af 2015 levede knap 285.000 danskere med en kræftdiagnose. Rundt om de mange kræftpatienter er der familier, venner og kollegaer, der på hver deres måde er berørt af sygdomsforløbet.

Nogle sender kærlige tanker, andre får berøringsangst og er bange for at trænge sig på og så er der dem, som træder til og hjælper med madlavning og andre praktiske gøremål. De pårørende, der gør en forskel i den kræftramtes hverdag, vil vi gerne hylde og derfor kan man som nuværende eller tidligere kræftpatient, indstille et familiemedlem, en ven eller kollega til at modtage en smuk buket blomster.

”Nogle gang er det lettere at sige det med blomster. Blomster kan vise følelser og er en god måde at sige tak på,” siger indehaver af Domicil Blomster på Fort-vej, Camilla Bjørklund Jørgensen, der sponsorerer en flot buket, til en værdi af 400 kroner, i forbindelse med ’Lyserød Lørdag’.

Sådan gør du

Hvis du gerne vil indstille en person, der har været en uvurderlig støtte i forbindelse med en anden persons kræftforløb, så send en mail med en begrundelse til christian@rnn.dk. Vi præsenterer vinderen og historien bag her i avisen i en af de kommende uger.