Sebastian Bergholt ”Jeg tror vi har en god mulighed mod Frederikshavn”

Af Flemming Haag

Sebastian Bergholt, var ikke tilfreds med RMBs indsats i udekampen mod Esbjerg, og ser frem mod kampen i Frederikshavn i morgen tirsdag.

Det gik desværre ikke så godt mod Esbjerg, siger Sebastian Bergholt. ”Vi var meget bedre organiseret i de tre kampe vi vinder, hvor vi var gode til at stå i midt zonen, og vores forsvarsspil var langt bedre.

Mod Esbjerg er vi lidt uskarpe, og så fungerer vore powerplay ikke optimalt, det må vi se at få i gang. Vi har en del powerplay situationer, hvor jeg syntes vi skal scorer”, siger Sebastian Bergholt.

I taber skudstatistikken 18-5 i anden periode, er det et udtryk for, at Esbjerg var spilstyrende?

”Esbjerg havde meget spil i anden periode, hvor vi har lidt svært ved at komme ud af zonen. Nogle gange skulle vi bare have spillet simpelt, og spillet bande ud, og så tage den derfra. Vi stod meget på hælene i anden periode, men vi havde nogle powerplay situationer, hvor vi havde nogle muligheder, men det var ikke det store”.

Er der noget fra kampen i Esbjerg i kan tage med til Frederikshavn?

”Ja jeg syntes, at vi får et energi bust, da Steffen Klarskov scorer på straffe, det kan vi tage med, men ellers ved jeg ikke hvor meget vi kan tage med til Frederikshavn fra Esbjergkampen. Der er en del vi skal forbedre til kampen i morgen.

Det er en lang tur der op, og vi skal spille en god gang udebanehockey. Vi skal spille en solid defensiv og stå godt i midt zonen, så de får svært ved at spille deres spil. Det er det jeg tænker der skal gøre udfaldet, og så skal vi køre på vores kontra.

Jeg tror vi har en god mulighed for, at vinde oppe i Frederikshavn. Det er en meget tæt Liga i år tænker jeg, og vi kan slå alle hold” siger Sebastian Bergholt.