Sådan kommer du i gang med e-cigaret

SPONSORERET INDHOLD Før du springer ud i e-cigaretter, så bør du kende til formålet med disse. De skal ikke ses, som noget, du uden videre begynder på. E-cigaretter skal derimod ses som et middel til at hjælpe med at stoppe med at ryge tobakscigaretter. Er du ryger og har prøvet alt muligt for at stoppe, men ikke e-cigaretter, så er det en mulighed, du kan prøve. Mange danskere har allerede benyttet sig af denne metode.

Af SPONSORERET INDHOLD