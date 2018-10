Rødovre snydt for 29 millioner

Rødovre har mistet 29 millioner på grund af ny udligning mellem kommunerne.

Økonomi Siden ændringerne i udligningsordningen i 2014 har Rødovre Kommune fået 29 millioner mindre i udligning. Nyt forsøg på at kompensere for fejlen, giver Rødovre nul kroner.

Af André Bentsen

Slagssmålet eller rettere skuespillet om den kommunale udligningsordning nåede i denne uge nye højder. Først ville regeringen ikke kompensere kommunerne for den regnefejl, der har kostet dem 2 milliarder kroner i tilskud siden 2014, og selvom de nu vil give 1,4 milliarder tilbage, får Rødovre og fire andre kommuner ikke en krone.

Det får nu Rødovres socialdemokratiske folkektingsmedlem, Morten Bødskov til at reagere:

“Det kan ikke være rigtig, at Rødovre skal lide under, at vi har fået udbetalt for lidt de senere år på grund af en fejl i udligningsordningen. Det har kostet kommunen rigtig mange penge.

Derfor synes vi i Socialdemokratiet, at det er rimeligt, at alle de berørte kommuner bliver kompenseret,” siger Morten Bødskov.

Socialdemokratiet foreslår konkret nu at give en økonomisk kompensation til de kommuner, som har fået udbetalt for lidt de senere år.

Rødovre Kommune står til at modtage en engangskompensation på 29 mio. kr. I hvert fald hvis det står til Socialdemokratiet. Regeringen selv kan da også se problemet og afsatte derfor 1.4 milliarder over to år til at kompensere kommunerne.

Penge, som Rødovre umiddelbart ikke får gavn af.

“Altså vores andel af de 1.4 milliarder ville være godt og vel fire millioner fordelt over to år, men man kan se, at vi faktisk heller ikke er sat til at modtage nogen af dem efter den nye fordeling,” siger borgmester Erik Nielsen hovedrystende.

“Hovedproblemet i det, er at der ikke er nogen, der kan stole på noget mere. Der er borgmestre alle vegne, der piver over alt muligt, som intet har med socioøkonomiske forhold at gøre, og samtidig bygger de stadions og kulturhuse. Derfor bliver vi nødt til at reagere nu,” siger Erik Nielsen.

Han ærgrer sig over, at borgmestrene stiller sig op hver for sig, istedet for samlet at kræve en fast løsning man kan forholde sig til i fremtiden.

“Hjørring skal spare 60 millioner. Det udskyder de fordi de tror, de får dem om to år. Sådan kan man ikke lave lokalpolitik og budgetter,” mener Erik Nielsen.

“Udligningsordningerne skal være funderet på faktiske forhold og ikke hvem, der har den politiske magt og dem der råber højst. Der er i forvejen taget meget hensyn til de værst ramte kommuner. Resten må altså løse deres problemer uden at lægge sag an mod staten og hvad de ellers finder på,” siger han.

Går ud over budgetter