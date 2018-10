Rødovre FC vandt sikkert

Jeppe Juhl Justesen imponerede med flere flotte tekniske detaljer, i kampen mod Copenhagen. Foto: Brian Poulsen

Floorball I et tempofyldt lokalopgør, vandt Rødovre FC sikkert 8-1 over naboerne fra Copenhagen FC. Det var et overbevisende Rødovre mandskab, som spillede med stor energi, sikkert pasningsspil og kvalitet i afslutningerne.

Af Flemming Haag

Rødovre FC spillede lørdag ude mod Copenhagen FC, hvor det blev til en sejr på 5-3, efter at have været bagud 0-2 og 1-3 i første periode. RFC kom tilbage, men måtte kæmpe hårdt for de tre point.

Copenhagen FC der stiller med et ungt talentfuldt hold, ligger inden aftenens kamp på fjerdepladsen i Floorball Ligaen med seks point, tre point efter Rødovre FC på anden pladsen, efter fire kampe.

Der var tryk på fra kampens start. Rødovre fik en lynstart på kampen, da Frederik Kobberup, sendte Nicolai Børners pasning i nettet efter et halvt minuts spil. Efterfølgende havde Nicolai Børner og Jeppe Juhl Justesen gode muligheder. Midt i perioden havde gæsterne deres første store mulighed, men Mike Trolle, forhindrede en scoring, med en refleksredning. Rødovre kom på 2-0 fire minutter inden pausen, da Marko Krogsgaard tog chancen fra distancen. Copenhagens målmand Rasmus Engelhardt halvklarede, og Jeppe Juhl Justesen slog riposten i mål. Kort før pausen havde Copenhagen et godt forsøg, men igen præsterede Mike Trolle en super redning.

En fortjent pauseføring til Rødovre, der skulle arbejde hårdt, for at holde et godt kæmpende Copenhagen mandskab fra scoring, i en periode med høj fart og intensitet.

Annonce

Fra starten af anden periode, lagde Rødovre pres mod gæsternes mål, og det resulterede i en scoring tre minutter inde i perioden. Frederik Kobberup erobrede bolden på banens midte, og gik direkte mod mål, og sendte bolden ind bag Rasmus Engelhardt, en teknisk flot scoring.

To minutter efter scoringen, fik gæsterne to minutters straf, men Rødovre fik ikke udbytte af overtalssituationen. Midt i perioden, fik Jeppe Juhl Justesen en stor mulighed tæt under mål, men han fik ikke rigtig kontakt med bolden. Jeppe Juhl tog revanche kort efter, da han med elegante driblinger kom frem til afslutning, hans forsøg ramte en modspiller og gik i mål, til stillingen 4-0. Rødovre fortsatte med at presse, og et minut senere blev det 5-0 ved Frederik Kobberup, på Andreas Kleczewskis pasning, som var stillingen efter anden periode.

En anden periode, hvor gæsterne fortsat kæmpede hårdt, men skaber for få chancer. Rødovre spillede med stort overskud og stor intensitet, med kvalitet i afslutningerne.

Selvom Copenhagen var bagud med fem mål efter anden periode, og det var lidt op ad bakke, så fortsatte holdet med en imponerende gejst og moral. Tre minutter inde i tredje periode, fik Copenhagen udbytte af anstrengelserne, og fik reduceret ved Martin Grønborg. Men glæden over scoringen varede kun et minut, så blev det 6-1 ved Niklas Nordh som scorede på en pasning fra Jeppe Juhl Justesen, der imponerede med flotte driblinger i højre side, inden han spillede Niklas North fri.

Efter scoringen til 6-1, blev der plads til Rødovres unge spillere, og de præsterede fint. Unge Rasmus Schjerlund, fandt med en super pasning Jannik Dalkvist, som scorede til 7-1 ti minutter inde i tredje periode. Kampens sidste scoring til 8-1, faldt fire minutter før tid, da Jeppe Juhl Justesen sendt en pasning fra Niklas Nordh i mål. To minutter senere fik hjemmeholdets Casper Lindhardt to minutters straf, og i undertal, lykkedes det at holde gæsterne fra at få reduceret.

Det var en kamp med meget fart på, hvor Copenhagen havde flere muligheder, men slog ikke til. Lykkedes det at få afsluttet, viste Mike Trolle i Rødovres mål klasse. Det var et overbevisende Rødovre mandskab som spillede med stor energi, sikkert pasningsspil og kvalitet i afslutningerne. Sammen med Mike Trolle, imponerede Frederik Kobberup og Jeppe Juhl Justesen med flere flotte tekniske detaljer.

Rødovre FC spiller sin næste kamp den 27. oktober ude mod BFC Vendsyssel. Næste hjemmekamp er lørdag den 17. november kl. 15:00 mod Vanløse Floorball.