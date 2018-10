Rødovre FC vandt lokalopgør Floorball Unihoc Ligaen: Rødovre FC - Hvidovre Attack. Marko Krogsgaard, Michael Ejlerskov

Marco Krogsgaard blev RFC eneste målscorer i første periode. Foto: Brian Poulsen

Floorball Trods en svær start, og bagud 2-0 midt i første periode, lykkedes det Rødovre FC at vende et truende nederlag, til en sejr på 3-5 over Copenhagen FC. De to hold mødes igen på onsdag den 10. oktober i Rødovre Stadionhal.

Af Flemming Haag

Copenhagen FC – Rødovre FC 3-5 (3-1, 0-1, 0-3) 01:05 1-0 Robin Carlsson (Pontus Kozan)

11:17 2-0 Jonathan Carlsen

18:24 3-1 Martin Grønborg (Magnus Møller) 13:30 2-1 Marko Krogsgaard (Jannik Trolle)

27:44 3-2 Frederik Kobberup (Jannik Trolle)

41:22 3-3 Jannik Dalkvist

43:26 3-4 Rasmus Schjerlund Nielsen (Nicolai Børner)

56:57 3-5 Andreas Kleczewski (Rasmus Schjerlund Nielsen) Udvisninger:

12:23 Martin Grønborg, Copenhagen (Obstruktion)

26:04 Jon Beck Povlsen, Copenhagen (10+2 min. Dårlig opførsel)

29:52 Mads Nørregaard, Copenhagen (Hårdt spil)

37:09 Emil Odfeldt, Rødovre (Låsning af stav)