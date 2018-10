Rødovre FC i pokalsemifinale efter sikker sejr

Rødovre FCs spillende træner Niklas Nordh, blev med 3 mål, den mest scorende mod Lyngby FF. Foto: Brian Poulsen

Floorball Med en overbevisende sejr på 13-4 over Lyngby FF, har Rødovre FC kvalificeret sig til semifinalen i pokalturneringen. Semifinaler og finale, afholdes som Final4-arrangement i weekenden den 12. og 13. januar 2019 i Brønderslev. Copenhagen FC, Team Århus Floorball og vinderen af kampen Sunds Seahawks – Frederikshavn Blackhawks, har sammen med Rødovre FC, kvalificeret sig til deltagelse i Final4 arrangementet.

Af Flemming Haag

Rødovre FC spillede sig sikkert videre i pokalturneringen, da det blev til en overbevisende sejr på 13-4 over Lyngby FF, som til daglig, spiller i 1. division øst.

Kampen var i realiteten afgjort efter anden periode, da stillingen var 9-0, da de to hold gik til pause. Lyngby kom bedre med i tredje periode, der endte 4-4. Med sejren over Lyngby, har Rødovre FC kvalificeret sig til pokalsemifinalen.

Semifinaler og finale, afholdes som Final4-arrangement i weekenden den 12. og 13. januar 2019 i Brønderslev.

Copenhagen FC, Team Århus Floorball og vinderen af kampen Sunds Seahawks – Frederikshavn Black Hawks, har sammen med Rødovre FC, kvalificeret sig til deltagelse i Final4 arrangementet.