Rødovre får ny aftenskole

Lene og Annette er glade for at være tilbage i Foreningshuset, hvor de har startet en ny aftenskole med fokus på mental sundhed. Foto: Brian Poulsen

sund med yoga Det larmende rama- skrig efter Byens Aftenskoles konkurs er ved at tone ud. Af asken rejser sig nu en ny lille aftenskole. Først med fokus på sundhed, men med mulighed for mere.

Af André Bentsen

Byens sorte får, som mange af de tidligere elever fra Byens Aftenskole kalder deres nu konkursramte og lukkede samlingssted er en saga blot.

”Men derfor behøver alle de gode idéer og initiativer jo ikke dø ud også,” siger Annette Kloster, der sammen med Lene Vosbein har startet en ny aftenskole.

Den bærer det knap så mundrette navn ’Mental Sundhed – Rødovre yoga og pilates’.

”Jeg underviste i yoga på Byens Aftenskole og mærkede, hvor synd det var for alle de mange, der ikke bare brugte undervisningen til at udvikle sig, men også fik et unikt fællesskab med hjem. Derfor har jeg startet et yogahold og underviser i mental sundhed. ’Sund med yoga, kalder vi det,” siger Lene Vosbein.

Fællesskab og sundhed

I stedet for bare at lave et yogahold har de to power-kvinder oprettet en aftenskole.

”For vi tænker fremad. På sigt skal vi lave en masse andre ting, som passer ind under temaet mental sundhed,” lover de i kor.

Håbet er, at den nye aftenskole i fremtiden skal facilitere arrangementer og kurser, der har med krop, sind og balance at gøre.

”Det er fantastisk, at vi nu kan bevare vores fællesskab. Deltagerne kan godt lide at gå til yoga og jeg er meget ydmyg og glad for at kunne stå for det. Vi har 25 medlemmer nu og vi er lige startet.

Når jeg spørger, hvad de synes om det, hører jeg meget, at det betyder noget for dem at komme tilbage til Foreningshuset, og at alle kender hinanden og tager godt imod de nye,” siger Lene Vosbein.

Laver ikke en kopi

Annette Kloster er formand for den nye aftenskole, og hun glæder sig især over samhørigheden.

”Det sociale er vigtigt, fordi det giver noget. Vi er alle oppe i alderen. Omkring 60 år. Mange er alene. Vi kender hinanden og kan spørge ind til hinandens liv og, hvordan vi har det, og hvordan hinandens børn har det. Det bliver et ægte fællesskab, men vi laver ikke en ny Byens Aftenskole, vi laver det, vi kan og er gode til. Og det handler til at starte med om mental sundhed og så kan der senere komme andre undervisere til,” siger Annette Kloster.

Lige nu er der undervisning i yoga på den nye aftenskole to formiddagstimer hver mandag og fredag.

Er du interesseret kan du ringe til:

Annette: 25143930 eller Lene Vosbein: 28747135.