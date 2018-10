Rødovre Centrum køber halnavn

Rødovre Skøjte Arena skifter navn til Rødovre Centrum Arena. Foto: Arkiv

nyt navn Rødovre Skøjte Arena skifter navn til Rødovre Centrum Arena.

Af Christian Valsted

Kort før aftenens kamp mod Odense Bulldogs gik Rødovre Mighty Bulls direktør, Bjørn Sørensen, på isen for at uddele blomster til 200-kamps jubilar Marco Illemann. Her afslørede direktøren samtidig, at Rødovre Centrum er den ’hemmelige’ sponsorer af halnavnet og at Rødovre Skøjte Arena de næste to år skal hedde ’Rødovre Centrum Arena’.

”Jeg er rigtig glad for, at byens lokale indkøbscenter støtter sporten i Rødovre og har udvidet deres sponsorat i Rødovre Mighty Bulls,” lyder det i en kort kommentar fra Bjørn Sørensen.

Annonce

Rødovre Mighty Bulls har indgået en toårig kontrakt med option på yderligere ét år og overfor Lokal Nyt har klubben ikke ønsket at offentliggøre de økonomiske detaljer i aftalen med Rødovre Centrum.