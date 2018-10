RMB tabte 2-3 efter straffeslag

William Rørth var kampens store oplevelse. Foto: Ian Nielsen

Ishockey I en tæt og tempofyldt ishockeykamp, spillede RMB lige op med de danske mestre Aalborg Pirates. Efter 2-2 i ordinær spilletid, blev det 0-0 i forlængelsen. Aalborg sikrede sig sejren, efter straffeslag.

Af Flemming Haag

Aalborg Pirates kom fredag til Rødovre, med en frisk 8-2 sejr over Esbjerg. ”Tyrene” skal efter en god periode med tre sejre, forsøge at komme på sejrskurs igen, efter nederlag i de to seneste kampe i Jylland, mod Esbjerg og Frederikshavn. Aalborg Pirates har vundet de fire seneste kampe i Rødovre Skøjte Arena, så det skøjtestærke hjemmehold, skal arbejde hårdt for hinanden for, at få brudt den negative stime.

Rødovre Mighty Bulls har følgende spillere på skadeslisten, til aftenens kamp mod de danske mestre fra Aalborg Pirates. Mads Eller og Stefan Ridderwall. Matthias Asperup får sæsondebut, efter en længere skadespause.

Inden kampstart, fik Steffen Klarskov overrakt blomster, da han af RMBs fans, er kåret som månedens spiller.

Rødovres start femmer: Sebastian Bergholt, Kasper Jensen, Jannik Karvinen, Rasmus Astrup og Matthias Asperup. William Rørth starter i målet.

Annonce

En tempofyldt første periode, hvor spillet vekslede. Midt i perioden fik hjemmeholdets Kasper Jensen to minutters straf for Holding. Et sikkert boksspil, og gode redninger af William Rørth i målet, forhindrede gæsterne i at få scoret. Fem minutter senere, fik Rødovre en dobbelt udvisning, da Nicklas Carlsen og Riku Pitkänen begge måtte tage plads i straffeboksen. Det blev 3 mod 5 i et halvt minut, da Aalborgs Thomas Spelling fik to minutter i straffeboksen. I spil 3 mod 4, holdt Rødovre med sikkert boksspil, Aalborg fra, at spille sig frem til de store scoringsmuligheder. Tre minutter inden periodepausen, fik ”Tyrene” en overtalssituation, men ingen scoring.

Første periode var mere lige, end skudstatistikken viser, da det var en periode med vekslende spil, gode afslutninger og gode målmandspræstationer.

En jævnbyrdig anden periode med tempo og gode afslutninger. Midt i perioden fik RMB en overtalssituation, trods flere gode afslutninger, lykkedes det ikke at passerer Ronan Quemener i gæsternes mål. Fem minutter inden periodepausen, faldt den første scoring, da Riku Pitkänen sendte pucken i nettet, på Nicklas Carlsens pasning. Begge hold havde kvalificerede afslutninger, og William Rørth i Rødovres mål, fortsatte med at imponere.

Aalborg kom bedst ud til tredje periode, og det resulterede i en udligning, da Thomas Spelling, scorede tre minutter inde i perioden. Rødovre kom tilbage, og havde flere farlige afslutninger. Midt i perioden opstod der en misforståelse i Rødovres forsvars zone, og det straffede Aalborgs Mikkel Højbjerg. Rødovre kom stærkt igen, og fik udlignet et minut senere, da Rasmus Astrup scorede på Matthias Asperups pasning til 2-2, som blev resultatet efter de tre perioder.

Så gik kampen i overtid, tre mod tre. Der blev ikke scoret i de fem minutter, og kampen afgøres på straffeslag. Det lykkedes kun for Aalborgs Thomas Spelling, at scorer på straffeslag og det sikrede Aalborg en 2-3 sejr.