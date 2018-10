RMB tabte 0-3 i slaget om Sjælland

Det lykkedes ikke Jonas Sass, at scorer på straffeslag mod Rungsted. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre måtte notere sig sæsonens sjette nederlag på udebane, ud af syv kampe. I aftenens kamp mod Rungsted, blev der ikke scoret, og det er et problem, at der i overtalssituationer ikke bliver spillet frem til åbne chancer.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 01:03 Matthias Asperup, Rødovre (Slashing) 11:51 Tim Daly, Rungsted (Cross-Checking) 16:45 Oliver True, Rungsted (Too many men on the ice) 19:27 Tim Daly, Rungsted (Roughing) 27:27 Morten Jensen, Rungsted (Hooking) 28:40 Mattias Persson, Rungsted (Holding) 29:47 Morten Andreassen, Rødovre (Interference) 44:52 William Nistrup, Rungsted (Penalty shot) 51:57 Nicklas Carlsen, Rødovre (Tripping)

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Rungsted Seier Capital uden Mads Eller og Patrick Flügge, der fik en knæskade i kampen mod Esbjerg Energy.

Rødovres start femmer: Sebastian Bergholt, Lasse Mortensen, Jannik Karvinen, Steffen Klarskov og Riku Pitkänen. Stefan Ridderwall startede i mål.

Rødovre Mighty Bulls, var tirsdag aften på besøg hos Metal-Ligaens tophold Rungsted Seier Capital, i Bitcoin Arena. Rungsted har ”kun” tabt tre kampe i årets Metal-Liga, hvor RMB var det første hold, der tog point fra Rungsted Seier Capital, med en 4-1 sejr i Rødovre Centrum Arena. Det er ud over RMB, kun SønderjyskE og Aalborg Pirates, der har hentet tre point mod Rungsted.

Annonce

Der var kun spillet et minut af aftenens kamp, da Matthias Asperup fik to minutter for Slashing. Det var ikke en stor udvisning, men Matthias Asperup gav dommeren mulighed for, at dømme udvisningen. Rungsted satte tryk på i deres powerplay, og inden Rødovre igen blev fuldtallige, fik Rungsteds Mattias Persson send pucken i mål til en tidlig 1-0 føring. Rødovre manglede rytme i spillet fra kampens start, og efter seks minutter tog RMBs træner Magnus Bogren en Timeout. Så fik Rødovre mere fart på angrebsspillet, og styr på defensiven. Midt i perioden fik Rungsteds Tim Daly to minutter for Cross-Checking og fire minutter senere, var Rungsted for mange spillere på isen. Pucken blev spillet godt rundt i de to powerplays, men selv i overtalsspil, bliver der ikke spillet frem til åbne scoringsmuligheder.

Frem mod slutningen af første periode, vekslede spillet uden, at de to keepere Thomas Lillie i hjemmeholdets mål og RMBs Stefan Ridderwall blev udsat for de store udfordringer. Et halvt minut inden periodepausen, fik hjemmeholdet to minutter i straffeboksen, så ”Tyrene” skulle starte anden periode i overtal.

Rødovre fik ikke udnyttet overtalsspillet, men Rungsted viste effektivitet, to minutter efter at de igen var blevet fuldtallige, da Nikolaj Rosenthal fra tæt hold, kunne bringe Rungsted foran 2-0, i en situation, hvor Rødovres defensiv ikke var kommet på plads.

Midt i anden periode fik Rungsted en dobbelt udvisning. Morten Jensen for en Hooking og minuttet senere Mattias Persson for Holding, og Rødovre kunne spille 5 mod 3. Thomas Lillie i Rungsteds mål viste niveau og holdt ”nullet”. Så fik Morten Andreassen to minutter for Interference, og der blev spillet 4 mod 4 uden, at der blev spillet frem til afslutninger.

En anden periode, hvor Rungsted havde overvægt i spil og chancer. Rødovre viste god fight, og havde mulighed i overtalsspil, men slog ikke til.

Som i de to første perioder, åbnede Rungsted perioden med en tidlig scoring, og kom foran 3-0, allerede efter tre minutter på Tyler Fiddlers scoring. Fem minutter inde i tredje periode, fik Jonas Sass en ”friløber” hvor der blev dømt straffeslag i forbindelse med afslutningen. Det lykkedes ikke for Jonas Sass, at scorer på straffeslaget, da Thomas Lillie i Rungsteds mål parerede.

Der skete ikke de store ting i sidste del af tredje periode, og Rungsted kunne køre en fortjent 3-0 sejr hjem. Rødovre måtte notere sig sæsonens sjette nederlag på udebane, ud af syv kampe, og man vinder ikke mange ishockeykampe, når der i overtalssituationer ikke bliver spillet frem til åbne chancer.

Rungsted sikrede sig definitivt, med sejren over Rødovre, en plads i Final4. Det ser mere end vanskeligt ud for Rødovre Mighty Bulls, at kvalificerer sig til Final4, da der er ni point op til den adgangsgivende fjerdeplads, hvor der resterer fire kampe.

Rødovre Mighty Bulls møder Herning Blue Fox fredag den 2. november kl. 19:30 i Herning. Efter kampen mod Herning, er der landskampspause. Tirsdag den 13. november kl. 19:00 får RMB besøg af Herlev Eagles, i Rødovre Centrum Arena.