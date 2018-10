RMB storsejr i Rødovre Centrum Arena

Jannik Karvinen scorede tre mål i storsejren over Odense Bulldogs. Foto: Brian Poulsen

Ishockey I en kamp med højt tempo og intensitet, udspillede Rødovre Mighty Bulls totalt Odense Bulldogs i kampens to første perioder og førte med hele 10-1, og vandt kampen med 13-4. Rødovre fik dermed aflivet kritikken om manglende kvalitet i afslutningerne, og målløse overtalssituationer, da der blev scoret fire mål i powerplay.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 08:13 Christoffer Kamph, Odense (Tripping) 09:59 Christian Larsen. Odense (Hooking) 12:48 Rasmus Astrup, Rødovre (Hooking) 18:16 Mike Daugulis, Odense (Late hit) 23:45 Sami Jekunen, Odense (Cross-Checking) 25:09 Vojtech Komarek, Odense (Too many men on the ice) 28:55 Marcus Nielsen, Odense (Slashing) 36:29 Dennis Christjansen, Rødovre (Interference) 37:43 Thomas Olsen, Rødovre (Holding) 37:43 Martin Larsen, Odense (Usportslig optræden i form af film) 39:53 Marcus B. Nielen, Odense (Unsportsmanlike Conduct) 39:53 Marcus B. Nielsen, Odense (Roughing) 39:53 Julius Nyquist, Rødovre (Roughing) 50:07 Kasper Jensen, Rødovre (5+20 min Roughing + Game Misconduct Penalty) 50:07 Mike Daugulis, Odense (5+20 min Roughing + Game Misconduct Penalty) 53:10 Rene Hansen, Odense (Slashing) 54:53 Sebastian Ehlers, Odense (Slashing) 56:18 Steffen Klarskov, Rødovre (Tripping) 59:44 Jannik Karvinen, Rødovre (Hooking)

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Odense Bulldogs uden Mads Eller som fortsat er skadet og Jonas Sass, som fik en skulderskade i søndagens kamp mod Odense.

Inden kampen, blev Marco Illemann hædret for sin kamp nummer 200 for Mighty Bulls. Rødovre Mighty Bulls direktør Bjørn Sørensen meddelte, at kampen ikke bliver spillet i Rødovre Skøjte Arena, men i Rødovre Centrum Arena, da Rødovre Centrum, har købt Arenaens navn.

Rødovres start femmer: Kasper Jensen, Julius Joakim Nyquist, Rasmus Astrup, Nicklas Carlsen og Riku Pitkänen. Stefan Ridderwall starter i mål.

Rødovre Mighty Bulls får en forrygende start på kampen. Efter fire minutter havde Rasmus Astrup med to scoringer bragt ”Tyrene” foran 2-0. Tre minutter senere, blev det 3-0 da Steffen Klarskov med et flot slagskud sendte pucken i nettet.

Odense tog en Time Out, og skifter målmand Teemu Seppänen ud med Andreas Lauridsen. Midt i perioden øgede Matthias Asperup til 4-0 i powerplay, inden Rasmus Astrup fik to minutters straf for en Hooking. I powerplay lykkedes det Odense at få reduceret ved Ned Lukacevic. I samme øjeblik som første periode var forbi, scorede Nicklas Carlsen til pausestillingen 5-1.

Rødovre lagde tryk på fra kampens start, og spillede med en fantastisk intensitet, og stor kvalitet i afslutningerne.

Rødovre fortsatte med højt tempo, og lagde pres mod Odenses mål fra starten af anden periode. Thomas Olsen til 6-1 og Jannik Karvinen til 7-1 i powerplay, hvor der var spillet seks minutter. Fem minutter senere scorede Steffen Klarskov kampens flotteste mål til 8-1, efter hurtige pasninger fra Julius Nyquist og Nicklas Carlsen, var Odense totalt udspillet, og Andreas Lauridsen i Odenses mål, var uden chance på Steffen Klarskovs flotte afslutning. Minuttet efter blev det 9-1 ved Dennis Christjansen, og umiddelbart inden periodepausen, scorede Jannik Karvinen til 10-1.

Rødovre var også spilstyrende i anden periode, spillede med stort overskud og energi.

Rødovre startede tredje periode i overtal, og inden der var spillet et minut blev det 11-1 da Jannik Karvinen slog pucken i mål fra blue line. Et minut senere, blev det 12-1 ved Riku Pitkänen. Rødovre var ikke oppe i samme fart som i de to første perioder, og det benyttede Odense til, at reducerer til 12-2 midt i perioden. Odense stod også for den næste scoring til 12-3, hvor Rødovres defensiv virkede noget ukoncentreret. Minuttet efter øgede Morten Andreasen til 13-3, men det var Odense der lukkede kampen med en scoring til 13-4 kort før kampens slutning.

Det var et overbevisende Rødovre mandskab, der spillede med stort overskud, højt tempo og intensitet i to perioder. I tredje periode blev tempoet sat noget ned, og Odense kom bedre med i spillet. Rødovre fik en fortjent revanche for nederlaget i søndagens opgør i Odense. Med 13-4 sejren tangerede Rødovre den hidtil største sejr i Metal Ligaens historie. Frederikshavn vandt 10-1 over Gentofte i 2015.

Rødovre spiller igen fredag den 19. oktober ude mod Aalborg Pirates. Næste hjemmekamp er mod Frederikshavn White Hawks tirsdag den 23. oktober kl. 19:00 i Rødovre Centrum Arena.