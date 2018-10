RMB skuffede i Odense Ishockey, Metalligaen: Rødovre Mighty Bulls - Odense Bulldogs. Morten Andreasen

Morten Andreasen blev ”Tyrenes” eneste målscorer i Odense. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre måtte tage fra Odense uden point, da det blev til et 2-1 nederlag til Metal Ligaens bundhold. Et skuffende resultat, efter to rigtig gode kampe mod Frederikshavn og de danske mestre Aalborg Pirates. ”Tyrene for mulighed for at revanchere nederlaget til Odense, da de to hold mødes igen på fredag den 12. oktober i Rødovre Skøjte Arena.

Af Flemming Haag

Odense Bulldogs – Rødovre Mighty Bulls 2-1 (1-0, 1-0, 0-1) 13:26 1-0 Søren Nielsen

30:13 2-0 Yannick Vedel (Sami Jekunen, Christian Larsen) 56:14 2-1 Morten Andreasen (Sebastian Bergholt) Udvisninger:

08:06 Henry Hardarson, Odense (Hooking)

10:00 Kristian Kragh, Odense (Holding)

11:36 David Suvanto, Rødovre (Interference)

20:00 Mathias Max Rasmussen, Odense (Roughing)

39:54 Søren Nielsen, Odense (5+20 min Charging)

48:48 Henry Hardarson, Odense (Tripping)

56:14 Mike Daugilis, Odense (Tripping) Skudstatistik: 21-33 (9-9, 8-10, 4-14) Tilskuere: 723