RMB nederlag i overtid

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Frederikshavn White Hawks uden Mads Eller, der fortsat er skadet, men er påbegyndt træningen på is. Jonas Sass er plaget af den skulderskade, som han pådrog sig i kampen i Odense og Riku Pitkänen, blev skadet i søndagens kamp mod Aalborg Pirates.

Rødovres start femmer: Kasper Jensen, Julius Joakim Nyquist, Matthias Asperup, Steffen Klarskov og Andre Pison. Stefan Ridderwall starter i mål.

Kampen blev åbnet i fint tempo, med mange afslutninger. Efter fem minutter fik Patrick Flügge to minutter for Holding, en noget ”tynd” udvisning. Rødovre fik spillet sig fint ud af undertalssituationen.

Midt i perioden fik gæsternes Thomas Larsen to minutter i straffeboksen, men ingen Rødovre scoring i powerplay. Så var det Nikolaj Zorkos tur til at tage plads i Straffeboksen, og i samme tid som Nikolaj Zorkos straf udløb, fik Frederikshavns Mathias Mølgaard sendt pucken i mål til stillingen 0-1. Umiddelbart efter scoringen, fik gæsterne en dobbelt udvisning, og Rødovre chancen i spil 5 mod 3. Det lykkedes ikke ”Tyrene” at få udlignet. Jannik Karvinen sendte et skud på stolpen, og Steffen Klarskov havde flere kvalificerede afslutninger, men Tadeas Galansky i gæsternes mål, præsterede gode redninger.

En tempofyldt og jævnbyrdig første periode, som blev præget af en del udvisninger, i periodens sidste halvdel.

Anden periode var netop sat i gang, da Rødovre fik udlignet til 1-1. Jannik Karvinen opfangede pucken i Frederikshavns zone, sendte en pasning til Rasmus Astrup, som returnerede til Jannik Karvinen, der sendte pucken i mål. Ni minutter inde i anden periode, fik Frederikshavns Thomas Søndergaard to minutter for Slashing. Rødovre fik kun et halvt minut i overtal, da der blev dømt Holding mod Steffen Klarskov. I spil fire mod fire, blev der ikke spillet frem til scoringsmuligheder. Rødovre fik endnu en powerplay mulighed fire minutter inden periodepausen, men overtalssituationen gav ikke resultat.

Endnu en lige periode, med flere gode muligheder til begge hold.

En tredje periode, hvor spillet vekslede. Sikkert spil af de to hold i egen zone, forhindrede de store scoringsmuligheder.

En tredje periode uden den helt store tænding, og uden scoringer. Så de to hold måtte ud i forlængelse.

I kampens sidste sekund, får Steffen Klarskov to minutter for en Hooking, og Rødovre skulle derfor spille 3 mod 4 fra start, af den forlængede spilletid.

Efter et minuts spil i overtiden, lykkedes det Frederikshavns Cameron Spiro, at sende pucken i nettet til slutresultatet 1-2.

Et ærgerligt nederlag, efter at Rødovre spillede lige op med Metal Ligaens nummer 2. Nu har Rungsted, Frederikshavn og Aalborg skilt sig ud i toppen af tabellen, hvor der er stor jævnbyrdighed, blandt de øvrige hold i Ligaen.