RMB mangler effektivitet

RMB har glædet sigt over atten scoringer i sæsonens første ni kampe. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Efter de første ni kampe, er det blevet til 18 Rødovre scoringer, et snit på to mål pr. kamp. Rødovre har lukket 24 mål ind i de ni kampe, et gennemsnit på 2,6 mål pr. kamp. Der vindes ikke mange ishockeykampe, når man kun scorer to mål.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls har mulighed for, at revanchere søndagens 1-2 nederlag i Odense, da Odense Bulldogs, gæster Rødovre Skøjte Arena fredag aften.

Inden aftenens kamp mod Odense, har Mighty Bulls mødt alle hold i Metal Ligaen. Det er blevet til tre sejre og seks nederlag, heraf et nederlag i OT, til de danske mestre fra Aalborg Pirates.

Bortset fra nederlag i udekampene mod Herlev Eagles og Esbjerg Energy, hvor der ikke blev leveret, har Mighty Bulls spillet med højt tempo og intensitet, i de øvrige kampe. Der har været gode målmandspræstationer, styr på defensiven, og angrebsmæssigt har der manglet de nødvendige marginaler og effektivitet.

Kampene mod Hvidovre Fighters (5-2) og Rungsted Seier Capital (4-1) er de eneste kampe, hvor ”Tyrene” har scoret mere end to mål.

Rødovres problem har helt klart været, at der bliver brændt for mange store chancer, og overtalsspillet ikke fungerer.

Mighty Bulls udfordring er, at være mere kyniske og effektive i afslutningerne, så vil der også komme point på kontoen.