RMB fik nul løsning i Aalborg

Landsholds aktuelle Sebastian Bergholt og RMB, havde ikke meget at glæde sig over i Aalborg. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter storsejren på 13-4 over Odense Bulldogs, er det igen blevet hverdag for Mighty Bulls, da det blev til et 0-5 nederlag til Aalborg Pirates.

Af Flemming Haag

William Rørth starter i RMBs mål, i kampen mod Aalborg Pirates, hvor Rødovre ikke får den bedste start på kampen, da Aalborgs Julian Jakobsen, bragte hjemmeholdet foran 1-0, efter kun tre minutters spil. Fire minutter senere, øgede Lasse Bo Knudsen til 2-0, og det ser svært ud for ”Tyrene”. Seks minutter inden periodepausen, fik Aalborgs Tobias M. Ladehoff to minutter for Hooking, men det lykkedes ikke for RMB, at udnytte overtalssituationen. Det lykkedes endnu engang for Aalborg at sende pucken i mål, da Sebastian B. Andersen gjorde det til 3-0, et minut inden pausen. Umiddelbart efter Aalborgs tredje scoring, måtte RMBs Matthias Asperup en tur i straffeboksen, for en Cross-Checking, og Rødovre må derfor starte anden periode i undertal.

Inden Matthias Asperup havde udstået sin straf, fik Patrick Flügge to minutter for Roughing. Rødovre klarede frisag i undertalssituationen. Otte minutter inde i anden periode, gik det igen galt for Rødovres defensiv, da Mike McNamee øgede til 4-0.

Rødovre fik en ny powerplay mulighed, syv minutter inden pausen, men det lykkedes ikke at få scoret i spil 5 mod 4. Aalborg var netop blevet fuldtallige, da Rødovres Julius Joakim Nyquist fik to minutter for Tripping.

Et halvt minut inden periodepausen, blev det 5-0, da Aalborgs Mikkel Højbjerg sendte pucken i mål, og det er virkelig op ad bakke for Rødovre.

Annonce

Der var spillet ti minutter af tredje periode, da Aalborgs Jack Walker fik to minutters straf for en Hooking. I Rødovres tredje powerplay mulighed, lykkedes det heller ikke at få scoret, og Rødovre må derfor tage hjem fra Aalborg uden en scoring. Kampen blev overværet af imponerende 4030 tilskuere.