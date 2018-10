RMB direktør tilfreds med halaftale

For mig som direktør, er jeg glad for, at det er lykkedes med halaftalen. Foto: Brian Poulsen

Ishockey ”Vi har aftalt med Rødovre Centrum og Jesper Andreasen, at vi ikke skal ud med beløbet. Men det er ikke sådan, at vi nu skal ud og købe en ny første kæde, det kan jeg godt afsløre. Beløbet skal være med til, at forsøde livet for det eksisterende hold”, siger RMB direktør Bjørn Sørensen.

Af Flemming Haag

Mighty Bulls direktør Bjørn Sørensen, siger om halaftalen med Rødovre Centrum.

”Rødovre Mighty Bulls er meget tilfreds med den aftale, vi indgået med Jesper Andreasen og Rødovre Centrum om Arenanavnet. Rødovre Mighty Bulls er ikke tilfreds med den måde det er forløbet på, men det er fordi det er en kommunal hal, men aftalen er kommet på plads nu, og Mighty Bulls glæder sig over at det er lykkedes.

For mig som direktør, er jeg også glad for at det er lykkedes, da andre direktører i de sidste ti år har forsøgt at få solgt halnavnet, men har fået nej. Så jeg er meget beæret over, at jeg har fået trumfet aftalen igennem, både for nu og fremtiden”.

Om aftalens indhold siger Bjørn Sørensen. ”Aftalen lyder på, at Rødovre Skøjte Arena skifter navn til Rødovre Centrum Arena, det var et krav fra kommunen, at Rødovre skulle indgå i navnet. Det vil sige, at et navn som for eksempel Carlsberg Arena, var udelukket og så fremdeles”.

”Vi har fået en super aftale med Rødovre Centrum og Jesper Andreasen” siger Bjørn Sørensen og fortsætter.

”Indtægten for halaftalen er ligesom alle andre sponsorkroner, med til at blive lagt i kassen, og går ubeskåret til driften af klubben.

Mighty Bulls kan ikke disponerer over hele beløbet, da der skal betales til det der hedder 15%-puljen i Rødovre kommune, så det fodarbejde som Mighty Bulls har lavet, giver også penge til Teakwondo, Dart og fodbold rundt i Rødovre. Vi skal betale 15% af beløbet, ligesom vi skal betale til 15%-puljen, af alle de indtægter som vi indgår af sponsoraftaler i hallen”.

Er du tilfreds med økonomien i aftalen? ”Vi har aftalt med Rødovre Centrum og Jesper Andreasen, at vi ikke skal ud med beløbet. Men det er ikke sådan, at vi nu skal ud og købe en ny første kæde, det kan jeg godt afsløre. Beløbet skal være med til, at forsøde livet for det eksisterende hold. Det er dyrt at drifte med udstyr, mad, bus til udekampe, rejse udgifter, træner udgifter, behandler udgifter, mere udstyr, så flere trænere, og flere behandlere, det er det pengene går til, slutter Bjørn Sørensen, direktør i Rødovre Mighty Bulls.

Rødovre Lokal Nyt erfarer, at halaftalen mellem Rødovre Centrum og Rødovre Mighty Bulls, beløber sig til kr. 500.000 årligt.