RHs damer vandt igen trods vanskeligheder

Stinne Strøjr reddede to point til RH. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Det var ikke meget der fungerede, da RHs damer vandt 24-22 over Roskilde HK. Havde det ikke været for Stinne Strøjr i RHs mål, som holdt Roskilde fra scoring i 12 minutter i anden halvleg, havde RH ikke taget hjem fra Roskildehallen, med to point.

Af Flemming Haag

Roskilde HK – Rødovre HK 22-24 10-14 Katrine Clasen 4 mål

Elisabeth Høyer 4 mål

Hannah Jørgensen 3 mål

Line Kejser 3 mål

Sarah Kejser 3 mål

Signe Schulz 3 mål

Emilie Tautoft 2 mål

Emilie Jørgensen 1 mål

Amalie Rasmussen 1 mål Udvisninger:

Roskilde HK: 5

Rødovre HK: 4