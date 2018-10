RHs damer fortsat ubesejret

Katrine Clasen spillede en stor kamp mod HIK. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Efter en god start på kampen mod HIK, faldt RHs spil fra hinanden i midt i første halvleg, og var bagud med to mål ved pausen. RH kom stærkt tilbage i anden halvleg, viste god moral og vandt fortjent 27-23 og er fortsat ubesejret efter tre kampe.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer, havde søndag besøg af HIK, som med en 2. plads i sidste sæson, kvalificerede sig til slutspillet om en plads i første division. Det lykkedes ikke for HIK, så det bliver til endnu en sæson i 2 division, hvor det må forventes, at HIK vil blande sig i den absolutte top. RHs unge mandskab, har fået en god start på sæsonen, med sejre i holdets to første kampe.

Rødovre fik en god start, og kom foran 3-0 på mål af Anna Jagd med to mål og Amalie Rasmussen, inden det lykkedes gæsterne at reducerer, hvor der var spillet fem minutter. Det blev 5-1 på mål af Ine Oldheide og 6-2 ved Hannah Jørgensen. Rødovre fortsatte med at holde spillet i gang, og spille sig frem til chancer, fulgt op af flotte scoringer. Med to scoringer, af Anna Jagd blev det 8-4 tolv minutter ind i kampen.

Så begyndte hjemmeholdet at spille i for højt tempo, hurtigere end kundskaberne rakte til, og der var ikke meget der fungerede. Det benyttede HIK sig af, da de med tre scoringer fik reduceret til 8-7. Ine Oldheide fik scoret til 9-8, men HIK fik med tre scoringer bragt sig foran 9-10, og var foran for første gang i kampen. Anna Jagd fik med sin femte scoring, udlignet til 10-10 seks minutter før pausen. Hjemmeholdet havde fortsat svært ved at få styr på spillet, og fik ikke spillet sig frem til flere scoringer. Gæsterne kunne med to scoringer gå til pause med en føring på 10-12. En tiltrængt pause til hjemmeholdet, så de igen kunne få aftalerne på plads.

Hjemmeholdet kom godt ud til anden halvleg, og fik udlignet HIKs to målsførring efter fem minutter. Trine Hammer i målet tog godt fra. Katrine Clasen og Amalie Rasmussen var kreative angrebsmæssigt og havde stor kvalitet i afslutningerne. Fra 14-14 kom Rødovre foran 18-14 midt i anden halvleg. Med tre scoringer af Katrine Clasen kom hjemmeholdet foran 21-16, hvor der resterede ti minutter af kampen. Herefter kom HIK lidt tilbage, og fik reduceret til 22-19. Anna Jagd gjorde det til 24-19 hvorefter HIK gik frem og dækkede offensivt. Det blev en hektisk slutfase, da HIK fik reduceret til 24-21 med tre minutter tilbage. Rødovre spillede fornuftigt frem til afslutninger, hvor Katrine Clasen og Elisabeth Høyer fik øget til 26-21 kort før tid. Elisabeth Høyer fik slidt sig fri og øgede til 27-22 inden HIK fik reduceret til slutresultatet 27-23.

En anden halvleg med højt tempo og intensitet, hvor hjemmeholdet kom stærkt tilbage, og viste god moral, efter en sidste del af første halvleg, hvor spillet faldt fuldstændig fra hinanden. Trine Hammer præsterede gode redninger målet, der var god bevægelse i forsvaret, god timing i kontrafasen og god kreativitet angrebsmæssigt.