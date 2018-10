RHs damer fortsat ubesejret efter fem kampe

Sara Kejser scorede fire mål, og spillede en god kamp, i RHs sejr over TMS Ringsted. Foto: Brian Poulsen

Håndbold En fortjent sejr til det unge RH mandskab. Bortset fra det markante koncentrationssvigt i slutningen af begge halvleg, blev der leveret en god kamp med tempo og intensitet, og mange flotte RH præstationer, i 29-24 sejren over TMS Ringsted, som var ubesejret inden mødet med RH.

Af Flemming Haag

Rødovre HK havde søndag eftermiddag besøg af TMS Ringsted, der ligesom RH, er ubesejret inden dagens kamp. Rødovre fik en fin start på kampen. Kom foran 3-1 og 5-2, hvor der var spillet ti minutter. Stinne Strøjr fortsatte de gode takter fra sidste uges kamp i Roskilde, god hjulpet af et dejligt aggressivt forsvarsspil. Hjemmeholdet fortsatte de gode takter, og kom foran 7-3 efter atten minutter. Så smed hjemmeholdet et par lette bolde væk, og Ringsted fik med to scoringer, reduceret til 7-5 med ti minutter til pausen. Rødovre fik igen styr på spillet, og med fire scoringer, blev det 11-5 hvor der var spillet 25 minutter. De sidste fem minutter af første halvleg, løb hjemmeholdet tør for ideer, og Ringsted kunne alt for let, reducerer en sikker RH 11-5 føring, til pausestillingen 13-9.

RH spillede en rigtig god første halvleg. Kontrafasen gjorde ondt på gæsterne, og der blev spillet frem til gode afslutnings muligheder. Et kompakt forsvar, holdt gæsterne nede på kun fem scoringer, i kampens første 25. minutter, men koncentrationssvigt i de sidste minutter af første halvleg, gav gæsterne et unødvendigt håb om, at komme tilbage.

Der var fart på fra starten af anden halvleg. Var der styr på de to forsvar i første halvleg, så blev de to forsvar splitte ad fra starten af anden halvleg. Fem minutter inde i anden halvleg var stillingen 16-12. Rødovre fik først styr på forsvarsspillet, og fik øget til 21-14 ti minutter inde i anden halvleg. Midt i halvlegen, fik Amalie Rasmussen to minutter, og Ringsted fik reduceret til 23-18.

Men Sarah Kejser, Anna Jagd, Line Kejser og Hannah Jørgensen øgede til 28-19, hvor der var spillet 23. minutter af anden halvleg. De sidste syv minutter af kampen, faldt hjemmeholdets koncentration.

Det blev en rodet afslutning på kampen, hjemmeholdet brændte to straffekast, gik fuldstændig i stå og brændte store chancer, og Ringsted fik reduceret til slutresultatet 29-24.

En fortjent sejr til det unge RH mandskab. Bortset fra det markante koncentrationssvigt i slutningen af begge halvleg, så blev der leveret en god kamp med tempo og intensitet, og mange flotte RH præstationer, hvor Hannah Jørgensen, Sarah Kejser, Anna Jagd og Katrine Clasen imponerede.

Rødovre HK spiller igen fredag den 26. oktober kl. 19:00 mod Brøndby HK i Rødovre Stadionhal.