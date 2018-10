Rasmus Astrup ”Vores målform er ikke hvor den skal være”

Rasmus Astrup vil gerne spille mere direkte. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Vi er ikke særlig effektive i afslutningerne, siger Rasmus Astrup. ”Det er en af de ting vi arbejder på. Når vi kun laver to mål i snit pr kamp, så er det svært at vinde hockey kampe. Det er ikke optimalt, det skal justeres op til fredagens kamp”, hvor Odense Bulldogs kommer på besøg.

Af Flemming Haag

”Vi spiller en OK kamp mod Odense, har mange skud på mål, men er ikke helt skarpe nok, når vi har de store chancer, og vores powerplay, kørte overhovedet ikke. Vi scorer kun i forbindelse med en afventende udvisning, hvor vi spiller 6 mod 5, det er ikke det helt optimale powerplay.

Det der gjorde forskellen i kampen i Odense er, at vi har seks powerplay, hvor vi ikke får scoret. Odense har et powerplay og laver et mål, så kan man jo selv regne ud hvad det betyder, det gør forskellen” siger Astrup og fortsætter.

”Vores målform er ikke hvor den skal være, og vores powerplay er ikke hvor det skal være. Hvis vi får kørt det op, og vi får udnyttet vores powerplay, så kan man sige, laver vi to mål ud af de seks powerplay vi har i Odense, så har vi scoret tre mål. Så er det lidt nemmere at vinde kampe, da man som regel skal op og lave tre fire mål for at vinde en kamp”.

Vi er ikke særlig effektive i afslutningerne, siger Rasmus Astrup. ”Det er en af de ting vi arbejder på. Når vi kun laver to mål i snit pr kamp, så er det svært at vinde hockey kampe. Det er ikke optimalt, det skal justeres op til fredagens kamp.

Vi har af og til nogle udfald i kampene, hvor vi måske skal prøve at holde et mere stabilt niveau. Vi skal ikke kun spiller 40 gode minutter, men spille 55 gode minutter. Selvfølgelig kan man ikke forlange at vi skal spille 60 minutter uden fejl, men bare vi kan holde et højere niveau, og være mere stabile igennem hele kampen, og ikke har de der små udfald, så ser det godt ud” siger Rasmus Astrup.

”Jeg syntes vi skal tilbage til vores gamle spil, hvor vi spiller mere direkte. Når vi får pucken nede fra egen zone, skal vi afsted, direkte ned og skabe en chance, det savner jeg lidt. Vi spiller i dag lidt for meget back back og så lidt opspil, og en pasning ned rundt om målet. Vi skal spille mere direkte, det vil være godt for os tror jeg, og så skal vi bare arbejde hårdt” slutter Rasmus Astrup.