Premieresejr i tennis

Jonas Schwarz var igen en sikker 1. single for Rødovre. Foto: Brian Poulsen / arkiv

tennis Der var premiere for indendørs 1. division-tennis i weekenden og Rødovre Tennis Klub lagde stærkt ud med en storsejr over B93. Der var debut til David Dark Hansen

Af Peter Fugl Jensen

Med en sikker 5-1 hjemmesejr over B 93 i 1. division øst fik Rødovre en drømmestart på sæsonen.

Sejren blev sikret efter fem timers spil fordelt på fire singlekampe og to doubler lørdag eftermiddag på Rødovre Parkvej. Sejren var overbevisende, men sætcifrene så endnu mere suveræne ud, da Rødovre vandt dem med hele 11-2.

Der var debut til Rødovres nye 2. single, David Dark Hansen, der tidligere har svinget ketsjeren hos ATK og Næstved.

“De tre første singler blev alle vundet 2:0, endda med sikre sætcifre,” fortæller formand Poul Lundberg Andreasen. Han fortsætter om kampen:

“Rasmus Schwarz var, som vanligt, solid på 1. singlen, da han vandt over Malthe Engelsted med cifrene 6:3 og 6:0. David Dark Hansen vandt 2. singlen med 6:3 og 6:1 mod Mathias Beck-Møller.”

“I 3. singlen vandt vores unge Jonas Schwarz 6:4, 6:1 mod Frederik Hedegaard.”

“I 4. singlen vandt Marcin Gosieniecki første sæt 6:3, men modstanderen Frederik Gülstorff kom igen og vandt 2. sæt 6:2 og endelig match tiebreaken 10:3,” så det var en tæt kamp, der faldt ud til B93s fordel,” siger Lundberg Andreasen, der fortsætter om doublerne.

“Brødrene Rasmus og Jonas vandt over Malthe og Frederik Gülstorff 6:1 og 6:3 på under en time.”

“Marcin og David vandt i en lige kamp 2:0 i sæt mod Mathias og Frederik Hedegaard. Cifrene lød her 6:4 i 1. sæt og 10:8 i tiebreak.”

“Holdet var sammen med chefcoach Einar Schwarz godt tilfredse med denne start på sæsonen. Konkurrencen i rækken bliver nemlig ekstra hård i år, fordi der kun er 1 pulje med 8 hold og dermed syv kampe, mod fem kampe i to puljer med 10 hold tidligere.”

“På grund af sammensætningen af hold i elite-

divisionen må det forventes, at tre hold skal rykke ud af 1. division øst i år, så hvert eneste point kan blive vigtigt,” slutter tennisformanden.

Næste kamp er allerede på fredag den 2. november klokken 17, mod Ryvang. Der spilles i Rødovre.