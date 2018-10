Politistyrke lukker Engbovej

Foto: Red.

politi Maskinpistoler, sømmåtte og narkohunde skabte voldsom kaos, da poltiet med en kæmpe indsatsstyrke i front lukkede Engbovej af mandag formiddag.

Af André Bentsen

Vi er mødt talstærkt op for at undersøge et kriminelt forhold,” siger vagthavende hos Københavns Vestegns Politi. Da vi flere gange prøver at finde ud af, hvad dette forhold dækker over, vil han ikke uddybe det. Ikke på nogen som helst måde.

Det vil politibetjentene ved afspærringerne på Engbovej heller ikke. Faktisk beder de din lokalavis om at gå over på den anden side af vejen af sikkerhedsmæssige årsager.

Kort efter marcherer otte kampklædte mænd bevæbnet med automatrifler ind i et kæmpe hvidt hus, der har været under observation hele morgenen.

”Politiet kom allerede i morges for at overvåge stedet og sikre sig, at ingen kunne slippe ud gennem baghaven. Jeg tilbød dem, at de kunne holde sig skjult på vores parkeringsplads,” fortæller Jan fra Carlsens Arbejdstøj.

Flere naboer er ligeledes fanget på den anden side af vejen, hvor de får tiden til at gå med spekulationer om, hvad der er sket.

”Det er sikker noget med narko. Det er nok derfor, der er så mange hunde med også,” siger en familie, der bad børnene låse dørene på en af de tilstødende veje.

”Der bliver godt nok også parkeret nogle store BMW’ere foran huset,” siger en anden og stå starter rygter ellers om sorte penge på vejen, der også er kendt for at huse et bordel og være i centrum af stor rockersag for nogle år siden.

Pludselig fører to betjente en ung mand ud i håndjern fra en anden have, hvor der åbenbart har været foretaget en form for afhøring. De lukker ham ind på bagsædet af en patruljevogn og kører væk. I stedet triller en ambulance stille ind, og derefter én akutlæge. Der går rygter om hjerteproblemer hos en borger, men der er i hvert fald ikke affyret nogle skud i nærheden af det store hvide hus, der bliver forladt af indsatsstyrken i ro og mag. De går mod et andet hus længere nede på vejen, hvor et familiemedlem angiveligt skulle bo.

I et tweet understreger ordensmagten, at man ikke har yderligere informationer til pressen, men at man henstiller til naboer om at overholde afspærringerne. Ligesom Københavns Vestegns Politis kommunikationschef afviser, at man vil komme med flere oplysninger i sagen til pressen.

Det er i skrivende stund derfor svært at sige, præcis hvad sagen drejer sig om. Ikke engang sønnen til parret, der bor i det store hvide hus, kan sige noget.

”Jeg er fuldstændig målløs. Jeg skulle bare ind og besøge min mor og far. Det er dem, der bor derinde,” siger han og fisker telefonen frem og ringer tydeligt påvirket af situationen rundt.”