Pointdeling mod bundproppen

Emil Thomsen var tæt på at afgøre kampen til Avartas fordel fire minutter inde i dommerens tillægstid. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold Avarta tog hjemme imod bundholdet Marienlyst, men det blev aldrig rigtig den kamp som Avarta kunne have ønsket sig. 'De grønne' kunne dog stadig føje et point til tabellen, da kampen i Espelunden endte 1-1.

Af Mike Hjulmand

Peter Benjaminsens tropper tog hjemme imod Marienlyst, der inden dagens kamp, havde tabt deres sidste 11 kampe, så det var en kamp, hvor Avarta måtte påtage sig favoritrollen, da de også vandt i klubbernes seneste møde med 4-1 tilbage i september.

Men denne søndag blev det anderledes.

Avarta lagde bedst ud og kom frem til 2-3 store chancer i kampens første kvarter via hurtige kombinationer og direkte spil. Det så lovende ud og efter et kvarters spil, var der ikke mange af de 204 tilskuere, der levende bundholdet mange chancer i Espelunden.

Men så viste Marienlyst tænder, da de kom frem til en pæn chance og et par minutter senere slog fynboerne til. Christian Offenberg sendte bolden tilbage i banen, forbi sin egen midtbane og ned til Marienlysts ene spydspids, der vendte rundt og sendte Kristian Weber alene igennem og så var stillingen 0-1.

Hvis vejret ikke havde sørget for nok kulde, så fik denne ’kolde klud’ i ansigtet mindet en om, at der faktisk var temmelig koldt på Espelunden stadion denne eftermiddag.

Der var flere gode muligheder for en udligning, men også Marienlyst viste også, at de kunne skabe chancer, men det var – naturligvis – med Avarta som det spilstyrende mandskab.

Faktisk spillede Avarta bedst i 1. halvleg, mens de sidste 45 minutter var langt mere krampagtigt og stor ros til gæsterne for at kæmpe indædt for deres første point i 11 kampe.

Kæmpe chancer i overtiden

Det var dog fortjent, da Marco Balck, som er lejet af Fremad Amager, sendte bolden i mål med et tørt spark fra kanten af feltet. Ud over sin vigtige scoring gjorde den 21-årige højre back det generelt godt i dagens kamp.

Med et kvarter igen var kampen fuldstændig åben og begge hold havde chancer for at score yderligere.

Da der resterede fem minutter brændte det gevaldigt på i Avartas straffesparksfelt, men keeper Morten Bank fik god hjælp af sine holdkammerater i tre omgange.

Den største mulighed for at afgøre kampen fik topscorer Christian Offenberg tre minutter inde i overtiden, da han fik serveret bolden lige i panden nær bagerste stolpe, men i helt fri position sendte, den ellers træfsikre forward, bolden på stolpen.

I overtiden lagde Avarta et tungt pres på fynboerne og det blev til endnu en stor chance, men Emil Thomsen måtte, fire minutter inde i overtiden, se bolden, efter sin velplacerede indersideafslutning, blive reddet af en velspillende fynsk keeper, så han og holdkammeraterne få sekunder efter kunne juble over det første point i lang, lang tid.

Selvom det var en bet at tabe point til bundholdet, så kunne cheftræner Peter Benjaminsen og tropperne glæde sig over den sjette kamp i træk uden nederlag.

Næste kamp er også på hjemmebane, når HIK kommer på besøg i Espelunden på lørdag den 3. november klokken 13.