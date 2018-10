Podcast fra Rødovre er årets initiativ

Det lyder ret håndholdt, når Brian Poulsen, Christian Valsted og André Bentsen slår sig løs i æteren med nyt og gammelt nyt fra Rødovre. Men det er til gengæld Årets digitale initiativ, mener Danske Medier.

Danske Medier Som en af landets yngste aviser har din Rødovre Lokal Nyt kun deltaget i Danske Mediers prisoverrækkelser fire gange, men allerede vundet 6 ud af 16 mulige guldmedaljer. Denne gang for podcasten Ferdinand.

Af André Bentsen

Mens de fleste aviser lever af at formidle nyheder til læserne, har Rødovre Lokal Nyt i år forvandlet en ti år gammel historie om soldaten Anders Storruds død i Afghanistan til et værdigt minde. Ja faktisk så værdigt, at Danske Medier onsdag aften belønnede fortællingen med en bronzemedalje for Årets Feature.

Gennem interviews med familien og soldaterkammerater kaster journalisten Christian Valsted et menneskeligt lys over en tilsyneladende meningsløs død langt fra Rødovre og fortæller historien om en krig, der ikke bare forvandlede en lille familie, men et helt land.

”Rødovre Lokal Nyt har lavet et velskrevet og gennemarbejdet heltekvad i hans ære, som helt sikkert har sat sig spor i lokalsamfundet,” sagde formand for juryen, Mette Lyhne, der til daglig er redaktør på lokalavisen i Herlev, da hun overrakte prisen på Hotel Koldinghus.

Fire på stribe

For Rødovre Lokal Nyt er det en lidt speciel pris at vinde metal i. Dels fordi, den viser, at det godt kan betale sig at fjerne fokus på den kommercielle indtjening og i stedet give plads til det journalistiske håndværk, der vedrører læserne og er væsentlig for borgerne og dels fordi den kommer til at betyde, at den sidste ledige plads på den røde væg på redaktionen i Rødovre Centrum, nu bliver fyldt ud.

Selvom Lokal Nyt kun har deltaget i konkurrencen om at blive landets bedste fire gange, har vi nemlig hevet ikke mindre end 8 priser og en hædersomtale med hjem til din aflange kommune.

Ret imponerende, når der hvert år kun er fire kategorier at kæmpe om og hundredvis af ugeaviser om buddet.

Vi har vundet guld for Årets Nyhedshistorie om metroarbejderne, der blev stuvet sammen i en gammel fabrikshal på en giftgrund.

Guld for Årets Digitale satsning for vores sjove julekalender, du godt kan begynde at glæde dig til igen.

Guld for Årets redaktionelle idé og initiativ for vores Velkomst til de syriske flygtninge.

Guld for Årets redaktionelle idé og initiativ for samarbejdet med Rødovre Gymnasium og et lokalt plejehjem for den kæmpe kampagne #stopensomhed.

Og så er vi blevet kåret til Årets Avis i Danmark.

Kun i én kategori har vi endnu ikke vundet. Vi fik godt nok en meget flot bronzeplads for historien om Lasses kamp mod Als sidste år i kategorien Årets Feature. En præstation vi nu tangerer med historien om Anders Storrud. Vi er ekstremt stolte over, at have vundet metal i alle fire kategorier, man som lokalavis kan vinde herhjemme. To af dem nu også to gange.

En præstation uden sidestykke, der aldrig ville kunne lade sig gøre uden sparring med det lokale erhvervsliv, de mange frivillige foreninger og kommunen, men som først og fremmest skyldes, at læserne i Rødovre involverer sig i deres lokalsamfund og deres lokalsamfund og på den måde er med til at udvikle og udfordre det journalistiske produkt.

Tak for det.

Den gyldne tyr

Når man tænker på, hvor højt fagligt niveau featuren om den lokale krigshelt har, kan det derfor virke lidt pudsigt, at vores podcast, Ferdinand, der er ment som et nyheds-tyrebrøl om alt, der rør sig i andedammen, af juryen, blev vejet og fundet tungt nok til at være landets bedste blandt ugeaviserne.

Men det er der ifølge juryen en god grund til.

”Med Ferdinand hygger man sig. Man bliver klogere. Det er håndholdt, men man er tryg. De to journalister udnytter på det groveste, at de har rasende god kemi. Det nærmer sig sladder, men det rammer helt inden for skiven. So ein ding burde alle sidde og tænke lige nu, for der er næppe en lokalpatriot derude, der ikke ville ønske, at få sådan en podcast i ørene om sit lokalområde. Det er klassisk Rødovre-ud-over-kanten-stil,” sagde Mette Lyhne, da hun tydeligt glad overrakte endnu en guldmedalje til din lokalvis i Rødovre.