Nyt RMB nederlag i overtid

Rødovres Kasper Jensen, blev hyldet inden kmpen mod Esbjerg for sin kamp nummer 200 i RMB-trøjen. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre fik endnu et nederlag på hjemmebane i overtid. Tre hjemmekampe i Rødovre Centrum Arena er endt uafgjort, og det er i alle tre tilfælde, blevet til nederlag i overtid.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Esbjerg Energy uden Mads Eller, der fortsat er skadet. Riku Pitkänen er endnu ikke klar, efter den skade han pådrog sig i udekampen mod Aalborg, og Nikolaj Zorko var ude pga. sygdom.

Inden kampen mod Esbjerg Energy, blev Kasper Jensen hyldet for sin kamp nummer 200 i Mighty Bulls-trøjen.

Annonce

Rødovres start femmer: Kasper Jensen, Julius Joakim Nyquist, Jannik Karvinen, Steffen Klarskov og Morten Andreasen. Stefan Ridderwall starter i mål.

Der var tryk på fra kampens start, hvor Rødovre fik en god mulighed allerede efter tre minutter, da gæsternes Anders Koch fik to minutter for Slashing. Et massivt powerplay med flere kvalificerede afslutninger, prellede af på Esbjergs keeper Mathias Seldrup. Rødovre fortsatte presset, og det gav resultat efter otte minutters spil, da Thomas Olsen havde en afslutning på stolpen. Dennis Christjansen opfangede riposten, og sendt pucken i nettet, til en fortjent RMB føring.

Umiddelbart efter scoringen måtte Sebastian Bergholt en tur i straffeboksen. Et sikkert boksplay af hjemmeholdet, holdt Esbjerg fra, at tilspille sig scoringsmuligheder. Kort før periodepausen fik David Suvanto to minutter for Slashing, og endnu engang leverede Rødovre et fint undertalsspil. Esbjerg sluttede perioden med, at få Jesse James Mychan sendt i straffeboksen for en Cross-Checking.

En første periode med højt tempo og intensitet, og en fortjent føring til Mighty Bulls.

Rødovre startede anden periode i overtal, men fik ikke omsat overtalsspillet i mål. Det gjorde Esbjerg umiddelbart efter, at de var blevet fuldtallige. Med to scoringer inden for et minut, fik Esbjerg bragt sig foran, i situationer, hvor Rødovres defensiv virkede noget passive. Så tog Rødovre en Timeout. Og kort efter blev det 2-2, da Nicklas Carlsen spillede på tvære til Rasmus Astrup, der first timede pucken i mål, efter et flot opspil, hvor der var spillet otte minutter af anden periode.

Sidste halvdel af perioden blev præget af udvisninger. Først blev det til en dobbelt udvisning, hvorefter der blev spillet fire mod fire. De to hold var netop blevet fuldtallige, da Esbjerg igen fik to minutter, og inden Esbjerg igen var blevet fem spillere på isen, måtte Rødovres Andre Pison tage plads i straffeboksen. Ingen af de to hold formåede at spille sig frem til scoring i overtal.

Rødovre kom skidt ud til anden periode, og inden der var gået tre minutter, havde Esbjerg bragt sig foran med to scoringer, inden for et minut. Efter timeouten, fik RMB igen styr på spillet, og de to hold kunne gå til pause med stillingen 2-2, efter en jævnbyrdig periode.

Rødovre lagde tryk på fra periodens start, og efter blot halvandet minuts spil, scorede landsholdsaktuelle Sebastian Bergholt tæt under mål, til 3-2. To minutter efter scoringen, fik Esbjerg en dobbelt udvisning, men Rødovre fik ikke udbytte af overtalssituationen.

Midt i perioden fik Matthias Asperup to minutter for Slashing, og det udnyttede Esbjergs Niklas Andersen, som udlignede til 3-3. Esbjergs udligning, blev den sidste scoring i den ordinære spilletid.

Så var der fem minutters forlængelse i spil tre mod tre. Men efter tre minutter i den forlængede spilletid, lykkedes det for Esbjergs Max French at scorer sejrsmålet til 3-4, og Esbjerg kunne tage fra Rødovre CENTRUM Arena med to point.

Det var den tredje uafgjorte kamp på hjemmebane, og Rødovre har tabt alle tre kampe i overtid.

Rødovre Mighty Bulls har nu to udekampe. Tirsdag den 30. oktober kl. 19:00 mod Rungsted Seier Capital, og fredag den 2. november mod Herning Blue Fox. Næste hjemmekamp i Rødovre CENTRUM Arena, er tirsdag den 13. november kl. 19:00 mod Herlev Eagles.

Efter kampen mod Herning Blue Fox, er der landskampspause. RMBs Steffen Klarskov og Sebastian Bergholt er begge udtaget til firenationersturnering i Polen, i dagene fra den 9. til den 11. november, hvor Danmark skal møde Østrig, Norge og værterne fra Polen.