Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme I disse #meetoo tider er jeg begyndt at få det lidt svært. Jeg lever ikke ligefrem af at være ”sjov”, men det er dog en stærk hobby, jeg har.

Af Christian Valsted

Jov jov, jeg ved godt, der sikkert sidder nogle og tænker: ”Han er ikke en skid sjov” – Det er muligt, men det synes jeg selv, jeg er. Men jeg har det lidt svært, for en del af mit repertorie har rod i et noget snævert mande/kvindesyn.

Det går stadigvæk fint med at lave grin med mænd. Der er ingen problemer med respons på: Hvad sker der, hvis man åbner en mands lynlås? Så falder hans hjerne ud. Eller: Hvorfor snorker mænd, når de ligger på ryggen? Fordi deres kugler falder ned over deres rectum og lukker for ventilationen. DEM kan vi stadig grine af, men den anden halvdel af mit repertorie, må jeg arkivere i Glemmebogen.

Men det sker, at der kommer en ny joke frem. Altså helt UDEN at jeg vil det.

Forleden dag kom jeg ud til min nye bil, så var der sgu nogle, der havde hugget mine forlygter. De havde nærmest smadret det meste af fronten på min bil for at hugge forlygterne. Jamen for fanden da. Nå, men den måtte jo på værksted for at få nogle nye. Ja, det var så der, at min morsomhed bare rullede frem helt af sig selv, for da bilen blev afhentet, kom jeg til at råbe til konen: Nu bliver bilen hentet, så den kan få nye forlygter. Skal du også have et par med?”

OK – jeg indrømmer, at det nok kun var mig, der grinte af den. Og det var også kun mig der grinte, da jeg spurgte, om man mon også fik en låne-kone i ventetiden!

Men der kom dog et snappy comeback: ”Hvis du mener, at størrelsen på mine bryster er et problem, så kunne du jo overveje at få opereret dine hænder mindre!”

På facebook blev jeg mødt af en del kommentarer med teksten #metoo, sur-smiley, vred-smiley

Men ved I hvad? Da jeg delte et opslag om, hvordan mænd generelt bliver diskrimineret i forhold til fælles børn i forbindelse med en skillsmisse, og hvordan manden i Statsforvaltningens øjne oftere er at betegne som skaffedyr mere end Far, ja så var der fandme ikke mange #metoo kommentarer at finde.

Hvornår er en mand 10 kr. værd? Når han skubber indkøbsvognen!

Nå, men tænk lidt over det, mens jeg venter på

mine nye forlygter.