tårnvej Arbejdet med at renovere Tårnvej er på vej ind i den afsluttende fase.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune er i gang med at få støbt en ny kantsten på stykket mellem Jyllingevej og Slotsherrensvej i de nordgående spor og kommunen oplyser, at arbejdet, afhængig af vejret, forventes at vare cirka en uge og primært vil blive udført uden for myldretiden. På Rødovre Kommunens hjemmeside, rk.dk, skriver kommunen at der minimum vil være et spor åbent i perioden.