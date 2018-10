Nu må du spille guitar på biblioteket

Nu kan du slippe din indre guitarist løs på et bibliotek

Musik Det kan godt være, at du normalt ikke må larme så meget på biblioteket, men når der én gang om året er Vestegnens Guitartræf, må du til gengæld gerne spille igennem.

Af André Bentsen

Som noget helt nyt afholder Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup og Rødovre Bibliotek Vestegnens Guitartræf.

Her kan du spille igennem for fuld smadder uden at blive tysset på af vrede bibliotekarer.

”Tag din elektriske eller akustiske guitar, dine pedaler, og hvad du ellers har derhjemme, under armen og mød andre guitarister, der deler din passion for guitarspil og musik. Udveksl erfaringer, anekdoter og fiduser, prøv kræfter med Guitar Hero-spillet og tryk den max af på forstærkeren indenfor to min. Den bedste vinder en præmie,” lover bibliotekerne i en samlet meddelelse.

Alle slags guitarister er velkomne. Også dem, der kun har erfaring med luftguitar, understreger de.

Selvom arrangementet holdes på Glostrup Bibliotek, kan du også møde Rødovres musikbegejstrede formidlere og måske lave aftaler du kan tage med hjem til den lokale musiksamling.