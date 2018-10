Nicklas Carlsen ”Vi skal tilbage på sporet mod Aalborg”

Nicklas Carlsen har fået en god start på den nye sæson. Foto: Brian Poulsen

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt har talt med formstærke Nicklas Carlsen om kampen mod Frederikshavn White Hawks, og den kommende kamp på fredag, mod de danske mestre Aalborg Pirates.

Nicklas Carlsen har scoret vigtige mål, og leveret en imponerende indsats i de seneste kampe. Gode præstationer, som har givet en fortjent plads på Faceoffs ”Ugens hold” i øvrigt, sammen med målmand Stefan Ridderwall.

Hvordan oplever du kampen mod Frederikshavn?

Det var en meget lige kamp, og der er chancer i begge ender, siger Nicklas Carlsen. ”Vi var godt med, vi har chancer, og det var meget lige. Vi får lukket OK ned i tredje periode, selvom de får udlignet. Vi får powerplay da der mangler to minutter af kampen, og der formår de at score igen. Det er en kæmpe udvisning de laver, da de scorer, men det var ikke i orden, at de scorer i vores powerplay”.

Frederikshavn scorer tre mål i undertal.

”Ja, vi var for sløset. Vi har inden kampen set, at de også i deres seneste hjemmekamp, har scoret i undertal. De ligger og lurer, og prøver at rykke afsted når der bliver begået fejl. Det var bare ikke godt nok. Det blev meget afgørende, at de scorer tre mål i undertal. Det er langtfra godkendt, at vi lukker mål ind i powerplay”.

Er der noget fra kampen i Frederikshavn i kan tage med til kampen mod Aalborg på fredag?

”Jeg syntes bestemt, at der er noget vi kan tage med til kampen mod Aalborg. I forhold til Esbjergkampen, hvor vi ikke rigtig var der, så var det ikke tilfældet i går. Vi følger vores gameplan, og spiller en fornuftig udebanekamp, hvor det er et svært sted at spille. Jeg syntes vi er klar fra start, spiller os frem til chancer og står godt defensivt. Det er ting vi godt kan tage med, og så er der selvfølgelig også nogle ting, vi skal have rettet op på til på fredag”, siger Niklas Carlsen og fortsætter.

” Det er en rigtig vigtigt hjemmekamp, hvor vi skal tilbage på sporet efter de her to nederlag. Jeg ser bestemt, at der gode muligheder for at hent tre point mod Aalborg. Aalborg er et godt hold, de er danske mestre, og begge hold har brug for en sejr. Jeg tror det bliver en rigtig god kamp, det er en kamp hvor vi skal tilbage på sporet, og spille som vi har gjort i de andre hjemmekampe. Spiller vi sådan, så er jeg sikker på, at vi har gode chancer for at få tre point”, siger Nicklas Carlsen.