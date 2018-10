Mød Paw Patrol i efterårsferien

Chase og Marshall-figurerne er sammen med Ryder klar til at tage imod i Rødovre Centrum hos YouSee i efterårsferien. Foto: Nickelodeon.

Efterårsferie Børn i hele Danmark kan godt begynde at glæde sig til efterårsferien i uge 42. Ikke mindst i Rødovre Centrum, hvor de får de mulighed for at møde tre af de heroiske helte fra Nickelodeon-serien Paw Patrol.

Af André Bentsen

Hundehvalpene Chase og Marshall samt lederen af Paw Patrol den 10-årige dreng Ryder besøger Rødovre på mandag den 15. oktober.

Årsagen er, at Nickelodeon og YouSee nu tilbyder timevis af børneunderholdning med fordels-programmet YouSee More via de to streaming-apps Nick Jr. Play til de mindste børn og Nickelodeon Play til de lidt ældre børn.

Annonce

Børnene kan se frem til at komme helt tæt på dalmatineren Marshall, schæferen Chase og lederen af patruljen Ryder. Under Paw Patrols besøg byder YouSee og Nickelodeon på masser af sjov i form af konkurrencer, mulighed for at få taget fotos med de tre figurer og meget andet.

På besøg i Rødovre

Sidste gang Nickelodeon slap de populære hundehvalpe-figurer løs i Danmark, var i vinterferien 2018. Og her blev centrene mildest talt overrendt af tusindevis af børn, der ville hilse på deres yndlingskarakterer. Serien Paw Patrol er skabt af Keith Chapman, der tidligere har skabt store seerhits til de mindste blandt andre ‘Byggemand Bob’ og ‘Fifi og blomsterbørnene’.

“I vinterferien fik vi besøg af Paw Patrol, og denne gang kommer Marshall og Ryder, som ikke kunne være med dengang, også med,” siger butikssouschef hos YouSee i Rødovre Centrum, Simon Jensen.

“Alle fans af de populære hunde er velkommen til at besøge butikken, og vi står klar til at fortælle de besøgende om mulighederne for at kunne se Paw Patrol via Nick Jr. Play-appen,” tilføjer han.

I Rødovre kan du møde figurerne mellem klokken 10.30 og 13. Her kan de få taget billeder sammen med dem, vinde præmier og så er der en gratis plakat til dem, der møder først op.