Matthias Asperup ”Vi skal have en sejr på fredag”

Matthias Asperup havde flere gode afslutninger mod Frederikshavn. Foto: Ian Nielsen

Af Flemming Haag

Vi spiller lidt svingende i øjeblikket, siger Matthias Asperup. ”Den første kamp i Odense spiller vi ikke så godt, så spiller vi rigtig godt på hjemmebane mod Odense og laver en masse mål. Jeg tror vi tager til Aalborg med en lidt forkert attitude og indstilling til tingene. Vi taber reelt kampen i første periode, hvor vi hurtigt kommer bagud 3-0, og så er det rigtig svært at komme tilbage oppe i Aalborg, selvom vi prøver og prøver, men vi blotter os for meget bagtil, og så ender vi med at tabe 5-0”, siger Matthias Asperup og fortsætter.

”I dag kæmper vi godt og har gejsten. Frederikshavn er svære at spille i mod, og de er svære at åbne op. Vi får skabt nogle store chancer, og hvis vi skal vinde over Frederikshavn, så skal vi scorer på dem.

Vi har en god mulighed i anden periode, hvor vi spiller 5 mod 3, der skal vi scorer. Vi har to minutter, og der er ingen undskyldning for at vi ikke scorer. Der er ingen undskyldning for, at vi ikke scorer i nogle af vores powerplay, det skal helt sikkert blive bedre. Vi træner på det, og vi gør det bedste, os der er der inde, men vi mangler lige den sidste skarphed for, at det lykkes”.

Vi lukker kun et mål ind på 60 minutter i dag, og det burde være nok til, at vinde på hjemmebane. Vi bør lave to til tre mål på hjemmebane hver gang. Stefan (Ridderwall) står godt i dag, og vi skulle have vundet, men vi er ikke skarpe nok, det er en ting vi bliver nød til at træne på”.

Om Final Four siger Matthias Asperup ”Vi har fortsat muligheden for at komme med i final Four, men så skal vi også til at vinde nogle kampe. Vi skal til at scorer på vores chancer, og være lidt bedre oppe foran. Final Four er ikke udelukket, men det ser lidt svært ud, men vi prøver”.

Om kampen på fredag mod Esbjerg, siger Matthias Asperup. ”Det bliver en sjov kamp på fredag mod Esbjerg. Det er altid sjovt at møde Esbjerg. Kan vi komme ind med den samme indstilling som i dag, og være lidt skarpere når vi får chancen foran kassen, så tror jeg på det, for vi skal virkelig have en sejr på fredag” slutter Matthias Asperup.