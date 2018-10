Matthias Asperup ” Vi bliver nød til at rykke sammen i bussen”

Matthias Asperup, var ikke tilfreds med den udvisning han fik i kampens første minut. Foto: Brian Poulsen

Ishockey ”Det er langtfra godkendt det vi har opnået i år, det er totalt uacceptabelt. Vi bliver nød til og træne videre på de ting som vi står inde for, og gøre hvad vi kan for at komme på rette spor, i stedet for at hænge med hovedet og gå og være sure på hinanden” siger Matthias Asperup.

Af Flemming Haag

Om den uheldige start mod Rungsted, siger Matthias Asperup ”Det hele starter med at jeg tager en udvisning, som jeg ikke syntes er der, og Rungsted scorer i det powerplay. De får en god start, vi sejler lidt i egen zone og får ikke skabt chancer offensivt, og så er det lidt svært. Vi skal komme bedre ud til kampene, og vi snakkede om inden kampen, at vi skal være der, men det er som om, at i hver anden kamp, der er vi der ikke fra start af”.

Vi har et problem med powerplay, fortsætter Matthias Asperup. Vi træner rigtig meget på det. Vi prøver at få det til at fungerer, og jeg syntes vi køre pucken OK rundt, men når afslutningsmuligheden er der, så tager vi den ikke, og spiller heller en ekstra pasning i stedet for af skyde, så vores powerplay det skal bare forbedres.

RMB har nu spillet 14 kampe, og har 13 point, det er Matthias Asperup ikke tilfreds med. ”Det er langtfra godkendt det vi har opnået i år, det er totalt uacceptabelt. Vi bliver nød til og træne videre på de ting som vi står inde for, og gøre hvad vi kan for at komme på rette spor, i stedet for at hænge med hovedet og gå og være sure på hinanden. Vi bliver nød til at rykke sammen i bussen og tage skeen i den anden hånd, og så bliver vi nød til at vise noget andet ude på isen”.

Om kampen på fredag mod Herning, siger Matthias Asperup. ”Nu skal vi lige hjem og sluge det her nederlag. Fredag tager vi til Herning, og det gør vi forhåbentlig med en trup, hvor alle mand er der 100% fra start, og alle lever op til deres roller og gør det vi får besked på, så er jeg overbevist om, at vi får en rigtig tæt kamp i Herning, og mulighed for, at tage de tre point”.