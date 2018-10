Markedsføring til UG med kryds og slange

Alle brancher har prisuddelinger, der hylder de virksomheder og personer, der tør gå andre veje og hæve barren for hele branchen. For shoppingcentre hedder prisuddelingen ICSC Solal Marketing Awards, og da prisuddelingen blev afholdt i Amsterdam torsdag, var det danske Rødovre Centrum, der blev kåret som den helt store vinder. Foto: Presse

prisvinder Rødovre Centrum tilhører den absolutte superliga, når det kommer til markedsføring. Det beviste centeret i sidste weekend, hvor de ryddede bordet til prestigefyldt prisuddeling.

Af Christian Valsted

Sidste år vandt Rødovre centrum tre sølv awards, da shoppingscentrenes Oscar, prisuddelingen Solal Award, blev afholdt. I centeret havde man ikke forestillet sig at den bedrift kunne overgås i år, men med tre guld, en sølv, og en ’special distinction award’ slog Rødovre Centrum alle forventninger, og rekorder, og blev det mest vindende storcenter i 2018.

”Sidste år vandt vi tre sølv awards, og det var en rekord, som ingen turde håbe på, at vi kunne slå i år, men det gjorde vi,” udtaler marketingdirektør fra Rødovre Centrum, Charlotte Andersen.

I arbejdet med kampagnerne har Rødovre Centrum fået hjælp af de to reklamebureauer We Love Ads og Spasiba, som begge er faste samarbejdspartnere i Rødovre Centrum.

Vinderne blev kåret af en jury på 18 markedsføringseksperter fra Europa og Sydafrika, der har bedømt de mange bidrag og udvalgt de mest kreative og gennemførte marketingkampagner.

I kampen om de eftertragtede awards var Rødovre Centrum oppe mod intet mindre end 216 shoppingcentre fra 22 lande.