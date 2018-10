Lokal restaurant udfordrer dine smagsløg

På avisens Facebookside kan du vinde en af de nye burgere. Foto: Brian Poulsen

konkurrence Hører nudler, teriyaki- sauce og sprøde tigerrejer til i en burger? Ja, hvis man spørger restaurantchef Patrick Luu fra ’Asian Wok og Burger’ i Rødovre Centrum, der har fået syv nye burgere på menuen, der alle er inspireret af det asiatiske køkken.

Af Christian Valsted

Det er som regel altid sjovt, når restauranter tænker ud af boksen og det må man sige, at den lille hjørnerestaurant ’Asian Wok og Burger’ i Rødovre Centrum har gjort. Som navnet antyder har spisestedet fokus på det asiatiske køkken og det orientalsk inspirerede menukort har nu fået blevet tilført et tvist. Den klassiske burger kan nu købes i syv nye og helt anderledes varianter.

”Det er sjovt at prøve noget anderledes. Det er nyt, men samtidig noget som alle kender og jeg synes selv, det er genialt,” siger Patrick Luu og griner. Restaurantejeren viser, med stor begejstring, de syv nye burgere, der på hver deres måde fusionerer den klassiske burger med det asiatiske køkken.

”Alle mennesker i verden spiser burgere og min bedre halvdel vil gerne tilberede nogle, der er anderledes,” siger Patrick Luu om de nye varianter, der i stedet for syltede agurker, iceberg og et par skiver tomater, er fyldt med alt lige fra nudler og teriyaki-sauce til koreansk kimchi og wasabi.

Men hvordan smager østen, når den kommer ind mellem to burgerboller? Det kan du selv teste helt gratis, hvis du deltager i en konkurrence om 10 burgermenuer og vel at bemærke vinder. Du deltager i konkurrencen på avisens Facebookside ved at skrive i kommentarfeltet, hvem du gerne vil dele burgeren med.