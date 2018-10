Lørdag er U2-dag På lørdag er der U2 kopier på Rødager Bodega, som går helt Vertigo. Foto: Presse

Koncert Det kan godt være, de ikke er even better than the real thing, men lørdag den 27 oktober bliveren ”Beautiful day” på Rødager Bodega, hvor der er dømt U2 plagiat i særklasse.

Af André Bentsen