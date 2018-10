Lavere fart uden betydning

Støjbilledet vil ikke ændre sig nævneværdigt, hvis hastigheden på Motorring3 nedsættes fra 110 km/t til 90 km/t. Det viser ny rapport fra Rambøll. Foto: Arkiv

støj Støjbilledet vil ikke ændre sig nævneværdigt, hvis hastigheden på Motorring3 nedsættes fra 110 km/t til 90 km/t. Det viser ny rapport fra Rambøll.

Af Christian Valsted

Støj dræber og støj er der meget af i Rødovre. Tusindvis af boliger er plaget af støj fra især Motorring 3. Derfor har Rødovre Kommune fået udarbejdet en rapport om vejstøjforholdene langs motorvejen for blandt andet at undersøge om lavere fart ville have en virkning på støjniveauet. Rambøll har undersøgt hvilken betydning det ville have for lydbilledet, hvis bilisterne på Motorring 3 løftede foden en anelse fra speederen og sænkede hastigheden fra 110 km/t til 90 km/t. og rapporten konkludere, at lavere hastighed ikke har den store betydning for den støj, som op mod 8000 boliger i Rødovre påvirkes af.

Ifølge rapporten skyldes det, at hastighederne på tilslutningsramperne til og fra Frederikssundmotorvejen er skiltet til 90 km/t og de målte hastigheder på Motorring 3 mellem ramperne er lavere end de øvrige dele af motorvejen i Rødovre.

”Derfor kommer tiltaget kun til udtryk i den nordlige og den sydlige del af kommunen med afgrænsede reduktioner mellem 1 og 3 dB,” lyder det i konklusionen, som ærgrer formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S).

”Jeg havde troet og håbet, at lavere hastighed havde haft en større effekt. Motorvejen er en statsvej og hvis fartnedsættelsen havde givet mere, kunne vi været gået videre med det forslag,” siger formanden, der dog ser positivt på rapportens anden del, der belyser støjforholdene med ny støjreducerende belægning på Motorring 3.

Støj er en meget alvorlig sag, vi skal fastholde presset på politikerne på Christiansborg og det kommer vi til,” lyder det fra Kongebro.