Landevejssæson sluttede i Sønderjylland

Noah Mikkel Nielsen, yderst til venstre, kan godt se lidt betuttet ud, men billedet snyder, for Noah var enorm stolt over, at det endeligt er lykkedes ham at komme i præmierækkerne. Foto: Privat

cykelløb CK Fix var til sæsonens sidste landevejsløb, der blev kørt i Sønderjylland. Det var samtidig sidste løb i CK Fix trøjren for fire talentfulde ryttere, der er rykket op til U19 rækken.

Af Peter Fugl Jensen

De fire nyoprykkede U19-ryttere Kasper Andersen, Sebastian Roer Iversen, Tobias Lund Andreasen og Sebastian Andreasson, der alle har potentiale indenfor sporten, vil i næste sæson køre for junior-teams i andre klubber.

De ældste CK Fix’ere i ungdomsafdelingen er derfor Felix Fog Holst Larsen og Oskar Kromann Jensen, som er andetårs U17-ryttere.

Flere af disse ryttere var med til årsafslutningen på landevejssæsonen, der, traditionen tro, blev kørt i Sønderjylland, nærmere betegnet Tønder om lørdagen og Sønderborg om søndagen.

Rigtig mange danske ryttere havde fundet vej til det sønderjyske, så I alle årgange var det et stort felt, der blev sendt afsted.

Selvom CK Fix var pænt præsenteret blev det ikke til topplaceringer. Men der var dog rødovreislæt over et par topplaceringer, da rødovreborgeren og tidligere CK Fix ryttere Gustav Wang blev nummer to både i Tønder og Sønderborg i U17 klassen, hvor Felix Holst Larsen blev henholdsvis nummer 45 og 42 ud af de mere end 70 deltagere.

Hos U19 var der også omkring 70 ryttere til start og her leverede Kasper Andersen to flotte afskedsløb, da han blev nummer 16 i Tønder og nummer fire i Sønderborg.

Hos U15 var der tre CK Fix’ere til start i Tønder. Marius Hobolth blev nummer 7 af 63 deltagere, Tue Lindegaard Christiansen blev nummer 24 og Adam Brandt Jakobsen styrtede på sidste omgang og kom ind som nummer 58. Om søndagen blev Adam nummer 28 og Tue nummer 40.

I U13 for drenge blev Noah Mikkel Nielsen nummer 15 ud af 45 ryttere, hvilket gav Noah point undre DCU, så det var en stolt CK Fix rytter efter løbet. Han blev nummer 26 om søndagen.

Hos U13 pige var Emma Sophie Nielsen atter til løb og hun blev nummer otte af 11 ryttere, så der for en sjælden gang skyld var et selvstændigt løb kun for denne pigeklasse. Det er flot, men man må håbe at endnu flere piger får lyst til at prøve kræfter med sporten, så det er bliver mere reglen end udtagelsen med et rent pigefelt.