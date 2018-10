Kys og kram!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Danmark bliver da også mere og mere mærkeligt.

Af Chrummer

Først skal vi bestemme, hvad folk må gå i og nu skal vi også til at bestemme, at man skal give hånd.

Man forbyder Loyal to Familia – men Brothas, HA, Bandidos og hvad de forskellige andre grupperinger af monster-idioter kalder sig, tjah de er åbenbart

ikke SÅ ulovlige som LTF. Vi kan ikke finde ud af at udvise en Levakovic efter den 22. dom, men en 12-årig pige fra Randers, hvis mor kommer fra Thailand. Det er helt rimeligt… SUK.

Nå, men tilbage til håndtrykket. Jeg er glad for, at det først nu er blevet ophævet til lov. Som barn nægtede jeg katagorisk at give folk hånden – Til min forældres store fortrydelse. ”JEG holder IKKE i hånd med NOGEN!” – ”Men Chrumme, man er jo ikke kærester

bare fordi man giver hånd. Det er uhøfligt.” – ”Når man holder i hånd, ER man kærester. Og jeg vil IKKE være kærester med nogen”

Jeg oplever da tit mennesker, som kommer ind til en større forsamling, der bare lige råber ”Hej-Hej” i stedet for at gå rundt og give hånd til 50 mennesker. Det er så pludseligt blevet strafbart? Det kan blive en lidt akavet barnedåb, når en af gæsterne tilkalder ordensmagten og anmelder Gudfaderparret for at overtræde håndtryks-loven.

Nu har man i årevis accepteret, at nogle mandlige præster ikke vil give hånd til kvindelig præster. Ja, men så giver det jo helt klart mening, at HVIS du får statsborgerskab, så har du fandme at gi’ pote!

Men jeg antager, at så må det gælde i alle tilfælde.

Hvor mange busser bliver heftigt forsinket, når vi alle skal til at give hånd til chaufføren, færdselsbetjenten, som har stoppet dig, skal også lige huske at give hånd. Og dem på borgerservice. Kassemedarbejderen i Fakta. Det bliver lidt uoverskueligt, synes jeg. Måske man bare skal lade det være sund fornuft at afgøre, hvornår man skal give hånd.

Og hvornår skal man give hånd – og hvornår skal man kramme? Se, der har man i Hørsholm Kommune sat grænsen. Der har borgmesteren indført, at man IKKE må kramme på kommunen.

Kenneth Kristensen Berth, som er opstillet i Rødovre for Dansk Folkeparti, har skældt vores borgmester ud for at undsige sig håndtryks-loven.

Jeg giver Mester Erik ret. Håndtryk er ikke ambitiøst nok. Jeg synes, vi skal tage skridtet fuldt ud i Rødovre. Lige løfte barren. Vi har

lige indført dagligt bad til de ældre – lad os da, som de første, indføre krammere i stedet for håndtryk og så giver vi krammer-jobbet til Kenneth K. Berth. Hvis der er nogen, der trænger til en krammer, så er det sgu da ham. Eller endnu bedre, indføre kindkys.

Kys er endda helt i tråd med vores religion – hvem husker ikke Judas-kysset?

Fugt læberne, Kenneth. Så skal der snaves ny-danskere!